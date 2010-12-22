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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

114 کیلومتر بزرگراه در همدان احداث می شود

114 کیلومتر بزرگراه در همدان احداث می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان همدان گفت: در حال حاضر شش پروژه بزرگراهی به طول 114 کیلومتر در استان همدان در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، میرکمال الدین میر جعفریان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 25 کیلومتر از این شبکه بزرگراهی در استان همدان به بهره برداری رسیده است.

میرجعفریان با بیان اینکه مابقی این پروژه نیز در اولویت های راهسازی استان همدان قرار دارد، گفت: در حال حاضر 370 کیلومتر بزرگراه در استان همدان وجود دارد که طبق مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان همدان، باید 380 کیلومتر به بزرگراه‌های این استان اضافه شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه افزود: در حال حاضر در بخش زیر ساخت‌های حمل و نقل در راه و ترابری افزایش دو برابری اعتبارات را شاهد هستیم.

میرجعفریان به اجرای 360 پروژه راهسازی و راهداری در استان همدان اشاره کرد و گفت: 60 پروژه راهسازی، 158 پروژه راهداری و 142 پروژه ترمیم و آسفالت راه روستایی مجموع پروژه های همدان را عنوان می کند.

مدیرکل راه و ترابری همدان اظهار داشت: در استان همدان حدود پنج هزار و 200 کیلومتر آزاد راه، بزرگراه و راه‌های اصلی و فرعی روستایی وجود دارد که معادل 11 هزار کیلومتر راه هم سنگ است.

وی گفت: از این میزان حدود 370 کیلومتر بزرگراه و آزادراه یک بانده، هزار و 200 کیلومتر راه اصلی و فرعی است.

کد مطلب 1215653

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