به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه که به همت بخش فعالیتهای اجتماعی و دینی-روشنفکری وابسته به شورای مفتیان روسیه برگزار می‌شود امسال پنجمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد.

سال گذشته در این مسابقه نیکلای ولادیمیرویچ پریاسلوا دبیر اتحادیه نویسندگان روسیه عنوان بهترین اثر را از آن خود کرد؛ وی در اثر خود پیامبر را بر اساس منابع مسلمانان به تصویر کشیده بود.

در مسابقه "پیامبراکرم سرچشمه لطف برای جهانیان" شاعران می‌توانند با آثار خود در توصیف شعرگونه ابعاد مختلف زندگی پیامبر اسلام (ص) به دو زبان روسی و تاتاری شرکت کنند.

بنیاد برگزار کننده این مسابقه برای بهترین اثر، جایزه نقدی به مبلغ20 هزار روبل، برای نفر دوم 15 هزار و نفر سوم 10 هزار روبل در نظر گرفته است. علاوه بر آن، به بهترین اثر به زبان تاتاری نیز جایزه نقدی 10 هزار روبل تعلق خواهد گرفت.