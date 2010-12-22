افزایش 300 درصدی کشف مخدرهای صنعتی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی معصوم‌بیگی با بیان اینکه در بین مخدرهای کشف شده شیشه سهم عمده ای دارد، گفت: کشفیات مواد مخدر در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال 60 درصد افزایش دارد.

وی از افزایش 65 درصدی دستگیری قاچاقچیان خبر داد و گفت: در هشت ماه سال جاری 345 هزار و 150 تماس با مرکز فوریت‌های پلیس برقرار شده که از این تعداد 40 درصد عملیاتی شده و در 60 درصد مابقی نیز مردم توجیه قضایی و پلیسی شده‌اند.

مهدی معصوم‌بیگی از شناسایی باند تهیه و توزیع مورفین در استان همدان خبر داد و با اشاره به منهدم شدن این باند اظهار داشت: نیروی انتظامی برخورد با این معضل فراگیر را بر خود وظیفه می‌داند.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان در خصوص سلاح سرد نیز با بیان اینکه کشف این سلاح در استان همدان با افزایش 21 درصدی روبرو بود، گفت: برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان خیابانی نیز بیش از 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس آمارهای موجود حدود 60 درصد قتل‌ها توسط سلاحهای سرد انجام می‌شود، گفت: طرح جمع‌آوری سلاح‌ سرد در همدان شدت یافته و برخورد با حاملان سلاح سرد از اولویت‌های نیروی انتظامی است.