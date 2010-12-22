12 هزار کیلومتر شبکه ریلی در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، به مناسبت هفته راهداری ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و ترابری از راهداران نمونه استان قزوین تجلیل شد.

در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر اداره کل راه و ترابری قزوین برگزار شد مجید اسعدی گفت: ایجاد توسعه اقتصادی در بخش حمل و نقل از مهمترین برنامه های دولت است که با حرکت در مسیر توسعه حمل و نقل ریلی جبران عقب ماندگی های گذشته خواهد شد.

وی افزود: باید از حامل های انرژی بیشترین استفاده را ببریم بنابراین توسعه حمل و نقل ریلی با کمترین آلایندگی ضمن ایمن بودن می تواند در کاهش هزینه های سوخت و انرژی و هزینه سفر بسیار موثر باشد.

اسعدی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی بیش از پنج هزار کیلومتر راه آهن در کشور ایجاد شده است اما بی توجهی در گذشته در این بخش موجب شد تا رئیس جمهور با اعلام ساخت 12 هزار کیلومتر شبکه ریلی در کشور انقلابی در این بخش را پایه گذاری کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری تصریح کرد: احداث راه آهن قزوین به رشت که تا انزلی و آستارا ادامه خواهد یافت از طرح های اولویت دار وزارت راه و ترابری است که با اجرای آن کریدور بزرگ ریلی شمال به جنوب متصل می شود.

این مسئول یادآور شد: ترانزیت ریلی درآمدهای هنگفتی دارد که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و چنانچه بتوانیم این حجم از شبکه اعلام شده را در کشور اجرایی کنیم درآمد حاصل از ترانزیت ریلی با درآمدهای نفتی برابری خواهد کرد.

وی استفاده از فرصتها و ظرفیتهای مغفول مانده در کشور را در بهینه سازی مصرف و افزایش درآمدها مهم خواند و گفت: در حال حاضر 280 نقطه ممنوعه پروازی در کشور داریم که در صورت اصلاح این مسائل و بهره گیری از آسمان کشور می توانیم با عبور هواپیماهای کشورهای دیگر و ترغیب شرکتهای خارجی برای عبور از آسمان ایران به درآمدزایی کشور کمک کنیم.

اسعدی اظهارداشت: اگر بنادر کشور به بنادر هاب تبدیل شود کشور ما با توجه به موقعیت سوق الجیشی که دارد می تواند نقطه اتصال کشورهای شمال آسیا به جنوب باشد و با ایجاد کوتاهترین مسیر به سود اقتصادی مناسبی دست یابد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد ترانزیتی کشور به پنج هزار میلیارد تومان بالغ می شود که با مدیریت بهینه می تواند تا چند برابر افزایش شود.

قزوین کانون ترانزیت ریلی شمال به جنوب کشور

اسعدی به اهمیت اجرای طرح احداث راه آهن قزوین به رشت اشاره کرد و گفت: استان قزوین این قابلیت را دارد که به محور و کانون ترانزیت ریلی شمال به جنوب کشور تبدیل شود و در اجرای راه آهن قزوین به رشت امیدواریم با تسریع در کار از این قابلیت اقتصادی در استان استفاده بیشتری شود.

وی اضافه کرد: مقرر شده است استانداران هر استان که به بخش راه توجه بیشتری کنند و با اختصاص اعتبارات مناسب عمرانی از توسعه راهها حمایت کنند وزارت راه و ترابری تا 10 برابر حمایت مالی و تجهیزاتی کند تا طرحهای راه و ترابری با شتاب بیشتری در استانها اجرایی شود.

اسعدی با ابراز خرسندی از فعالیتهای خوب اداره راه استان قزوین برای تامین اعتبارات لازم دراجرای طرح های مهم این استان از جمله جاده قزوین، الموت و تنکابن قول مساعد داد.