قدردانی احمدی نژاد از درخشش کاروان ایران در مسابقات پارآسیایی گوانگ جو

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است :

ورزشکاران جانباز و معلول عزیزمان در مسابقات پاراآسیایی گوانگ جو با نام کاروان محرم بار دیگر ایمان به توانستن و خودباوری را به زیبایی به نمایش گذاشتند.

اینجانب از همه ورزشکاران ، مربیان و دست اندرکاران حاضر در این مسابقات که با روحیه معنوی و پهلوانی موفقیت بزرگی را در کارنامه درخشان ملت سرافراز ایران ثبت کردند، صمیمانه تشکر می کنم.

سلامتی ، کامیابی و توفیقات روز افزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) از درگاه خداوند بزرگ مسالت می نمایم.





