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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

طی پیامی عنوان شد؛

قدردانی احمدی نژاد از درخشش کاروان ایران در مسابقات پارآسیایی گوانگ جو

قدردانی احمدی نژاد از درخشش کاروان ایران در مسابقات پارآسیایی گوانگ جو

رئیس جمهور در پیامی افتخارآفرینی ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان در مسابقات ورزشی پارآسیایی "گوانگ جو" را نشانه ایمان به توانستن و خودباوری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است :

ورزشکاران جانباز و معلول عزیزمان در مسابقات پاراآسیایی گوانگ جو با نام کاروان محرم بار دیگر ایمان به توانستن و خودباوری را به زیبایی به نمایش گذاشتند.

اینجانب از همه ورزشکاران ، مربیان و دست اندرکاران حاضر در این مسابقات که با روحیه معنوی و پهلوانی موفقیت بزرگی را در کارنامه درخشان ملت سرافراز ایران ثبت کردند، صمیمانه تشکر می کنم.

سلامتی ، کامیابی و توفیقات روز افزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) از درگاه خداوند بزرگ مسالت می نمایم.


 
 
کد مطلب 1215661

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