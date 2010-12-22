قیمت آرد و نان در استان اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس سازمان بازرگانی استان اردبیل بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آرد و نان استان اظهار داشت: بر اساس مصوبات این شورا قیمت یک قرص نان لواش با چانه 160 گرم 60 تومان و یک قرص نان بربری با چانه 450 گرم 200 تومان تعیین شده است.

محمد عظمائی اضافه کرد: قیمت جدید یک قرص نان سنگگ با چانه 450 گرم 200 تومان و قیمت یک قرص نان فطیر روغنی با چانه 450گرم 250 تومان در استان اردبیل معین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه از این پس سیستم دوگانه یارانه ‌پز و آزاد پز وجود نخواهد داشت، افزود: همچنین هر کیلوگرم گندم به قیمت 250 تومان به عنوان قیمت ملی گندم در سراسر کشور مصوب شده و قیمت آرد با میانگین 280 تا 300 تومان با توجه به درصد سبوس گیری از طریق شرکت غله در اختیار تمام نانوایان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان با تاکید بر ضرورت رعایت این نرخ از سوی نانوایان تصریح کرد: این قانون از روز چهارشنبه یکم دی‌ ماه در این استان لازم الاجرا بوده و نان بر اساس قیمتهای جدید که در نانواییهای استان نصب، و در معرض دید مشتری قرار گرفته است، عرضه می‌شود.

عظمائی در پایان از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، و ... مراتب را به صورت حضوری و یا با شماره تماس 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی در اردبیل و شهرستانهای تابعه اطلاع رسانی تا سریعا تحت رسیدگی قرار گیرد.