قیمت انواع نان در البرز مشخص شد

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کارگروه آرد و نان قیمت انواع نان در استان البرز را مشخص کرده است.

سرپرست اداری مالی و برنامه ریزی استانداری البرز افزود: در جلسه روز گذشته کارگروه آرد و نان قیمت نان سنگک با وزن چانه ایی 700 گرم چهار هزار ریال، نان بربری با وزن چانه ایی 600 گرم سه هزار ریال، نان تافتون با وزن چانه ایی 300 گرم دو هزار ریال و نان لواش با وزن چانه ایی 170 گرم یک هزار ریال تعیین شده است.

وی افزود: قیمت مشخص شده به تمامی نانوائی های استان اعلام شده و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه گران فروشی می توانند با شماره تلفن 124 تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنند.

این مسئول از برخورد جدی با متخلفان در اجرای طرح فوق و ایجاد نارضایتی برای شهروندان خبر داد و به شهروندان اطمینان خاطر داد: این طرح با نظارت مسئولان اجرایی در البرز به شیوه خوبی اجرایی خواهد شد.