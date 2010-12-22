صدور دفترچه خدمات درمانی اینترنتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صمد صالح طبری درجلسه مشترکی با حضور نمایندگان کانون های بازنشستگی فرهنگیان مازندران و مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران در بابل، از بازنشستگان به عنوان الماس های گرانبهایی یاد کرد که فقط روزگار می تواند آن را قیمت گذاری کند.

وی درادامه از صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی به صورت اینترنتی خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ارائه هر چه بهتر خدمت در راستای تکریم بیمه شدگان و جلوگیری از صرف وقت و هزینه جهت دریافت دفترچه بیمه درمان است.

صالح طبری همچنین از لغو مدت انتظار در صدور دفترچه المثنی خب داد و گفت: در عین حال اقدامات لازم را جهت اطلاع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از دفترچه بیمه به عنوان اوراق بهادار انجام می شود.

صالح طبری، امر بهداشت و درمان را یک کار تیمی برشمرد و افزود: تمامی مطالبات بیمارستان ها و موسسات درمانی طرف قرارداد و درمانگاه های فرهنگیان استان به روز پرداخت شده تا بیمه شدگان خدمات بهتر و شایسته تری را دریافت دارد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران همچنین با اعلام اینکه بیمه خدمات درمانی مازندران حاضر است جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به بیمه شدگان با تمامی پزشکان طرف قرارداد باشد اظهار داشت: در حال حاضر با تمامی بیمارستان های خصوصی و دولتی استان طرف قرارداد هستیم و قرارداد تمامی درمانگاه های فرهنگیان را تا پایان سال تمدید کردیم.

در این نشست، نمایندگان کانون های بازنشستگان فرهنگی استان نظرات، پیشنهادات و مسائل خود را در حوزه بیمه درمان مطرح و پاسخ های لازم از سوی مسئولان بیمه خدمات درمانی استان ارائه کردند.