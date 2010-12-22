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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

کدخدایی:

بسیج منبع تولید نیرو برای نظام است

بسیج منبع تولید نیرو برای نظام است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین کشور، بسیج را منبع تولید نیرو برای نظام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد کدخدایی بعداز ظهر چهارشنبه در نخستین دوره تخصصی مدیران کاروان های بسیج کشور اظهار داشت: قیام امام حسین(ع) نشان داد که معروفات با منکرات، فضایل با رذایل و حق با باطل در کنار هم جمع نیم شوند و با هم سازگار نیستند.

وی هدف از قیام امام حسین(ع) را برپایی امربه معروف و نهی از منکر دانست و ادامه داد: اگر اسلام توسط نبی مکرم اسلام(ص) آغاز شد اما تداوم آن درسایه خون سیدالشهداء(ع) و امربه معروف و نهی از منکر بود و این مهم بود که تا به امروز اسلام را زنده نگه داشته و تا ابد آنرا جاودانه نموده است.

کدخدایی با بیان اینکه امام حسین(ع) شرایط را متحول کرده و در شرایط سخت ایستادن و مقاومت کردن در برابر استکبار و مقابله با آنرا به دیگران آموختند گفت: بسیجیان ما با الگوبرداری از حضرت سیدالشهداء(ع) توانستند با کمترین امکانات در صحنه حضور یافته و در این عرصه ها به موفقیت برسند.

وی ادامه داد: بسیج پشتوانه نظام است که باید در آن مدیران شایسته رشد و نمو کرده و در عرصه نظام و حکومت منشاء خدمات باشند.

کدخدایی با اشاره به کاروان های راهیان نور نیز گفت: کسانی که گام در راه خدمت در این مهم می گذارند باید عاشق این امر باشند و خود را امانتدار مردم بدانند.

وی با بیان اینکه بسیج سازمانی است که حافظ بصیرتهاست ادامه داد: بسیج قداست دارد و در خدماتی که انجام می دهیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

کد مطلب 1215667

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