به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "دیگری" که به تازگی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کودک آسیا پاسیفیک شده در تازهترین حضور بینالمللی خود برای شرکت در بخش مسابقه فستیوال بینالمللی فیلم به سیاتل آمریکا دعوت شد.
فستیوال سیاتل بزرگترین و پربینندهترین فستیوال فیلم آمریکا است و هرسال بیش از 150.000 تماشاگر سینما را جذب میکند. فستیوال فیلم سیاتل در دو بخش رقابتی بین فیلمهای سینمایی و فیلمهای مستند در طول 25 روز برگزار میشود و تعداد 400 فیلم از 60 کشور جهان در این رویداد هنری به رقابت با یکدیگر میپردازند.
رویکرد فستیوال فیلم سیاتل بررسی فیلمهای فرهنگی- هنری کشورهای مختلف سراسر دنیا است. سی و هفتمین دوره فستیوال بینالمللی فیلم سیاتل از 19 ماه می تا 12 ژوئن سال 2011 در سیاتل آمریکا برگزار میشود.
محمدعلی نجفی فیلم سینمایی "دیگری" را با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و کیومرث رکنی تهیه کرده است.
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