ساکنان بافت تاریخی یزد خانه های تاریخی خود را حفظ کنند

محمدرضا کارگر درباره تخریب غیرقانونی خانه های محدوده بافت تاریخی یزد توسط مالکان آنها به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که مالکان بتوانند از ملک تاریخی خود حمایت کنند خدشه ای به بدنه بافت تاریخی یزد وارد نمی شود.

وی ادامه داد: باید مردم به کارشناسان میراث فرهنگی و متولیان حفاظت از خانه های تاریخی بافت قدیم یزد اعتماد کنند تا اگر در همسایگی آنها خانه ای تخریب شد اطلاع رسانی کرده و به آنها گوشزد کنند که در این مواقع سازمان میراث فرهنگی طبق ضوابط می تواند از متخلفان شکایت کند.

کارگر بیان کرد: اگر سازمان میراث فرهنگی نتواند در همه کوچه پس کوچه های بافت تاریخی و وسیع یزد یگان حفاظت قرار دهد، مردم ساکن در این محدوده می توانند با همکاری خود از آسیبهای فراوان به این بافت جلوگیری کنند.

این کارشناس میراث فرهنگی بیان کرد: میراث فرهنگی باید مشکل افراد ساکن در خانه های تاریخی ثبت نشده بافت را به رسمیت بشناسد و با کسی که قصد تخریب خانه اش را دارند کنار بیاید. به این صورت که اگر قابل ترمیم است در صدد همکاری با او برآید و یا در اختیار متولی آن قرار دهد.

وی با اعلام اینکه تعدادی از خانه های تاریخی بافت قدیم یزد از بین رفته است گفت: این درحالی است که اگر سازمان میراث فرهنگی از قبل پیش بینی تخریب این بناها را می کرد و با مالک آن بر سر مرمت خانه توافق می کرد این خانه ها از بین نمی رفت.

معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی یزد بیان کرد: با برخی از مردم ساکن در بافت تاریخی اگر هر قدر صحبت و همکاری هم شود باز آنها کار خود را انجام داده و تخریب خانه را حق خود می دانند اما برخی دیگر هم چاره ای برای تخریب و نوسازی خانه ندارند چون نهادی از آنها حمایت نکرده و نسبت به مرمت خانه شان اقدامی نمی کنند.

وی پیشنهاد کرد: سازمان میراث فرهنگی باید برنامه ای برای مرمت و نوسازی خانه های محدوده بافت تاریخی یزد تبیین کند تا با همکاری ساکنان هم خانه های بافت تخریب نشود و هم از این اقدام غیر مجاز آنها جلوگیری کرده باشد.

کارگر با اعلام اینکه غیر از بناها، مساجد و آثار تاریخی مهم، حدود 140 خانه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی داخل بافت تاریخی یزد وجود دارد تصریح کرد: بیشتر مالکان این خانه ها قبول کرده اند که مرمت این خانه ها با همکاری متولی انجام شود و اگر زمانی مشکلی با فرسوده بودن خانه پیدا کردند مراتب را به متولیان اطلاع بدهند.

وی ادامه داد: باید شهردار ناحیه بافت تاریخی و میراث فرهنگی یزد با یکدیگر همکاری کرده و درباره بهسازی و مرمت خانه های تاریخی در حال خطر محدوده بافت برنامه ای تدوین کنند.