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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

راه آهن شمالغرب کشور توسعه می یابد

راه آهن شمالغرب کشور توسعه می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه‌آهن منطقه شمالغرب کشور گفت: طی یک ماه آینده و همزمان با دهه مبارک فجر با اتصال مسیر میاندوآب - ارومیه در استان آذربایجان غربی به راه‌آهن شمالغرب کشور، یک استان دیگر به راه‌آهن این منطقه اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن ماسوری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر روند توسعه ای شبکه حمل و نقل ریلی منطقه شمالغرب کشور روند مطلوبی را طی می کند و در طی چند سال آینده این محور جزو محورهای پرتردد و پرترافیک ریلی کشور تبدیل خواهد شد.
 
 وی با اشاره به مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به زنجان در بحث حمل و نقل ریلی، تصریح کرد: با توجه به مصوبات دور سوم سفر، پروژه خط دوم نیز از مبدأ تهران آغاز شده است و در همین راستا اصلاح خط قبلی را نیز در برنامه خواهیم داشت.
 
ماسوری با بیان اینکه ایجاد شرایط مناسب در بحث حمل و نقل موجب درآمدزایی در سطح ملی خواهد شد، افزود: راه‌آهن شمالغرب کشور با 30 ایستگاه در مسیر، سهم به سزایی در ترانزیت کالا و مسافر دارد.
 
مدیرکل راه‌آهن منطقه شمالغرب کشور ، از زنجان به عنوان یکی از پایگاه‌های حمل و نقل ریلی در کشور نام برد و افزود: در شش ماهه اول امسال بالغ بر 60 هزار تن توسط راه‌آهن شمالغرب بارگیری شده است.
کد مطلب 1215672

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