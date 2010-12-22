راه آهن شمالغرب کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن ماسوری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر روند توسعه ای شبکه حمل و نقل ریلی منطقه شمالغرب کشور روند مطلوبی را طی می کند و در طی چند سال آینده این محور جزو محورهای پرتردد و پرترافیک ریلی کشور تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به زنجان در بحث حمل و نقل ریلی، تصریح کرد: با توجه به مصوبات دور سوم سفر، پروژه خط دوم نیز از مبدأ تهران آغاز شده است و در همین راستا اصلاح خط قبلی را نیز در برنامه خواهیم داشت.

ماسوری با بیان اینکه ایجاد شرایط مناسب در بحث حمل و نقل موجب درآمدزایی در سطح ملی خواهد شد، افزود: راه‌آهن شمالغرب کشور با 30 ایستگاه در مسیر، سهم به سزایی در ترانزیت کالا و مسافر دارد.

مدیرکل راه‌آهن منطقه شمالغرب کشور ، از زنجان به عنوان یکی از پایگاه‌های حمل و نقل ریلی در کشور نام برد و افزود: در شش ماهه اول امسال بالغ بر 60 هزار تن توسط راه‌آهن شمالغرب بارگیری شده است.