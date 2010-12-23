راه اندازی مراکز مطالعات ایران و زبان فارسی در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این دیدار که رایزن فرهنگی کشورمان نیز حضور داشت طرفین در خصوص توسعه و گسترش همکاریهای دینی و فرهنگی و همچنین همکاری مشترک در برپایی سمینار بین المللی "اسلام، صلح وعدالت بین المللی " گفتگو وتوافق کردند.

رئیس سازمان محمدیه ضمن تجلیل از فرهنگ وزبان فارسی خواستار راه اندازی مراکز مطالعات ایران و زبان فارسی در دانشگاههای تحت پوشش سازمان محمدیه شد.

شمس الدین ضمن یادآوری ارتباط وهمکاری این سازمان با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان ساخت علیرغم بیان اختلاف نظرها و تفاوتهای سطحی موجود بین شیعه وسنی، سیاست سازمان محمدیه برپایه حفظ وحدت شیعه وسنی بوده و همواره از گفتگوهای مذهبی بین شیعه وسنی حمایت کرده است.

وی همچنین با اشاره به سابقه برخی منازعات موجود بین شیعه وسنی در اندونزی، آن را ناشی از سوء برداشتها و عدم درک مناسب طرفین از یکدیگر خواند و خاطرنشان کرد زمانی که ما موضوع گفتگوی بین ادیان را در دنیا تشویق و توسعه وبسط آزادی و دموکراسی سفارش می کنیم ضرورتا قبل از هرچیز بایستی به گفتگوهای مذهبی در داخل جهان اسلام پایبند باشیم.

رئیس دومین سازمان بزرگ اسلامی اندونزی با اشاره به حضور 19 تن از اعضاء این سازمان در ایران جهت ادامه تحصیل در مراکز دینی و دانشگاهی کشورمان خواستار توسعه و گسترش همکاریها و گفتگوهای علمی و فرهنگی بویژه همکاریهای دانشگاهی دو کشور، گسترش تبادل استاد و دانشجو، فرصتهای مطالعاتی و همکاری در حوزه جوانان شد.

وی از پیشنهاد همکاری مشترک در برپایی سمینار بین المللی "اسلام ، صلح وعدالت بین المللی " استقبال کرد.

فرازنده، سفیر کشورمان در جاکارتا نیز طی این دیدار با اشاره به وضعیت و چالشهای موجود در جهان اسلام، تبلیغ اسلام هراسی و اتخاذ مواضع خصمانه غرب بر علیه اسلام را ناشی از ظهور قدرت اسلام و رشد و گسترش سریع آن در جهان خواند.

وی خاطرنشان ساخت: استعمار غرب در دوره جنگ سرد و بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای مهار قدرت فزاینده و رو به رشد اسلام تلاش گسترده ای را درتخریب چهره اسلام و ایجاد تفرقه ومنازعات قومی ومذهبی در داخل جهان اسلام دامن زده و استعمار غرب سعی می کند تا هر روز بر دامنه آتش این فتنه بیفزاید.

سفیر کشورمان همچنین با اشاره به قابلیت و ظرفیتهای موجود در اسلام جهت تحت پوشش قراردادن سلیقه ها و آراء و عقائد مختلف و پذیرفته شده داخل جهان اسلام، تشریک مساعی ،همدلی وهمکاری سازمانها و نخبگان واندیشمندان جهان اسلام برای شناساندن تحرکات دشمنان اسلام و تقویت همدلی و همگرایی جهان اسلام را امری ضروری و لازم خواند ونسبت به ادامه وتوسعه همکاریها با سازمان محمدیه تاکید کرد.

در پایان این دیدار طرفین توافق کردند تا اوائل ماه مارس 2011 میلادی (اسفندماه سالجاری) نسبت به برپایی سمینار بین المللی اسلام، صلح وعدالت بین المللی همکاری کنند.

در حاشیه این دیدار سفیر کشورمان و رئیس سازمان محمدیه طی نشست مشترکی با خبرنگاران به پرسش های مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ گفتند.