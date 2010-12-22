اتحادیه های کارگری یونان بار دیگر دست به اعتصاب زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این اعتصاب 24 ساعته بوده و از آنجا که اغلب شرکت کنندگان در آن از کارکنان بخش های حمل و نقل عمومی یونان هستند موجب سرگردانی مسافران شده اند.

در همین رابطه دو اتحادیه بزرگ کارگری یونان تهدید به برگزاری تظاهرات در شامگاه امروز چهارشنبه در آتن کرده اند.

این در حالی است که پارلمان یونان قصد تصمیم گیری درباره بودجه مجدد این کشور را دارد بودجه ای که بر اساس سیاست ریاضت اقتصادی دولت شکل گرفته است.

یونان در ماه های گذشته نیز شاهد برگزاری چنین اعتصابهای بود به نحوی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول مجبور به مداخله برای آرام کردن جو این کشور شدند.

یونان برای رهایی از معضل اقتصادی ناگزیز است برنامه‌ ریاضت‌ اقتصادی را به اجرا بگذارد. برنامه صرفه‌جویی دولت یونان تدابیر شدیدی را شامل می‌شود: از قطع خدمات و یارانه‌ های دولتی تا کاهش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ ها. به عقیده دولت این اقدامات تنها راه جلوگیری از ورشکستی اقتصاد کشور است.