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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

امام جمعه کرمان:

بازسازی مناطق آسیب دیده با توجه به فصل سرما باید به سرعت انجام شود

بازسازی مناطق آسیب دیده با توجه به فصل سرما باید به سرعت انجام شود

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید یحیی جعفری با اشاره به سرمای شدید هوا در شرق کرمان خواستار تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان با اشاره به اینکه در این فصل سال مناطق کویری و کوهستانی شرق کرمان شاهد سرمای شدید هوا هستند خواستار سرعت بیشتر در بازسازی این مناطق و همکاری مسئولان شد.

وی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم اقدمات مناسبی در خصوص مقاوم سازی خانه ها به خصوص خانه های روستایی صورت گرفته است که باید ادامه یابد.

امام جمعه کرمان افزود: به دلیل عقب افتادگی در این زمینه هم اکنون حجم کار در استان بالا است و باید تدابیر لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن استان کرمان گفت: باید در خصوص مقاوم سازی خانه های مسکونی در شهرها و روستاهای استان کرمان اقدام لازم انجام شود.
 

کد مطلب 1215680

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