حادثه در خیابان اشرفی اصفهانی/ چاه کن ته چاه ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه ساکنان برج مسکونی در خیابان اشرفی اصفهانی خیابان آذری با سامانه 125 تماس گرفته و اعلام کردند کارگری در عمق 35 متری مرده است.

آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه بی‌درنگ با قطع جریان برق و فرستادن سیلندر هوا اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کردند.

بر اساس این گزارش، یکی از نجاتگران با مجهز شدن به ابزار نجات وارد چاه 35 متری که در حال ریزش بود شد و فرد گرفتار شده را که داخل آب فرو رفته بود در مدت زمان کوتاهی با طناب وابزار مخصوص مهار و به بالا منتقل کرد که عوامل اورژانس پس از معاینه اعلام کردند که کارگر مرده است.