رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 345 هزار نفر شهرنشین خرمآبادی تنها دارای 9 کتابخانه عمومی هستند.
وی زیربنای کتابخانه های عمومی خرم آباد را سه هزار و 443 متر مربع عنوان کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه برای ساخت 5 کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متر مربعی در این شهرستان اقدام شود.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین در فاصله پایان برنامه پنجم تا پایان سال 1404 هشت کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متر مربعی در خرمآباد ساخته خواهد شد.
دریکوند ادامه داد: با احتساب کتابخانه های یاد شده پیش بینی می شود در پایان سند چشمانداز 20 ساله مرکز لرستان صاحب 13 کتابخانه استاندارد جدید شود.
وی در مورد وضعیت کتابخانه مرکزی خرم آباد نیز به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه با وجود چندین سال از آغاز عملیات اجرایی این کتابخانه بزرگ هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده است.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان پیشرفت فیزیکی این پروژه را حدود 41 درصد عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به گذشت زمان طولانی از آغاز پروژه احداث کتابخانه مرکزی خرم آباد با هزینه های سرسام آور مواجه شده است که این پروژه را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.
دریکوند بدون اشاره به تاریخ دقیق بهره برداری از کتابخانه مرکزی خرم آباد، خاطر نشان کرد: با استمرار روند کنونی نمی توان زمان دقیقی برای بهره برداری از این پروژه پیش بینی کرد.
وی بر ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه تاکید کرد و گفت: هر چه زمان اجرا پروژه به طول بینجامد هزینه های بیشتری بر این پروژه تحمیل خواهد شد.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه عملیات اجرایی این کتابخانه از سال 80 آغاز شده است، خاطر نشان کرد: این کتابخانه بزرگ با زیربنای هفت هزار و 100 متر مربع در حال احداث است.
دریکوند همچنین به در پیش بودن سفر دور سوم هیئت دولت و رویکرد فرهنگی این سفر اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان ساخت 30 کتابخانه استاندارد و دو کتابخانه دیجیتال در شهرهای خرمآباد و بروجرد به تصویب برسد.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عضوگیری در کتابخانه های عمومی استان باید دو برابر گذشته شود، خاطر نشان کرد: جذاب کردن محیط کتابخانه ها و ایجاد بخش های ویژه کودکان و خردسالان از جمله راهکارهای لازم برای تشویق بیشتر به عضویت در کتابخانه ها است.
دریکوند با بیان اینکه باید شرایطی را فراهم کرد که افراد عضو کتابخانه والدین و خانواده های خود را تشویق به فرهنگ مطالعه کنند، یادآور شد: باید با جذب بیشتر اعضا، ارایئه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان، چیدمان مناسب و رفع مشکلات بنای کتابخانه ها در راستای توسعه بیشتر این مراکز گام برداشت.
وی گفت: هم اکنون کتابخانه علامه شهیدی بروجرد با 519 نفر عضو جزو کتابخانه های درجه چهار و کتابخانه عمومیحضرت مهدی(عج)خرم آباد با 575 عضو در درجه پنج قرار دارد که برای رسیدن به درجه برتر همکاری و تلاش بیشتری نیاز است.
مدیر کل امور کتابخانه های لرستان همچنین از عضویت افتخاری روستائیان و خانواده های تحت حمایت امداد در کتابخانه ها خبر داد و بیان داشت: با همکاری دهیاران، روستائیان به عضویت یک ساله کتابخانه درمیآیند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در بخش چغلوندی از توابع شهرستان خرم آباد آغاز شده است، گفت: به زودی این طرح در همه روستاهای استان اجرایی می شود.
دریکوند با اشاره به طرح عضویت مددجویان امداد استان در کتابخانه های عمومی گفت: تاکنون تعداد 150 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) عضو افتخاری کتابخانه بخش سرابدوره شده اند.
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان لرستان همچنین با بیان اینکه تا پایان سال جاری تمام کتابخانههای استان لرستان شبکهای میشوند، افزود: تاکنون از 30کتابخانه استان لرستان 15 باب به شبکه رایانه متصل شدهاند.
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