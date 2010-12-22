سه هزار طلاق در آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد جوان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش یافته، افزود: سال گذشته دو هزار و 871 مورد طلاق در دفاتر ثبت آذربایجان غربی به ثبت رسیده بود.

وی میانگین سنی افرادی که در مناطق مختلف این استان اعم از مناطق شهری و روستایی اقدام به طلاق می‌کنند در بین زنان 22 سال و در بین مردان 26 سال است، بیان داشت: این در حالی است که از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 25 هزار و 800 مورد ازدواج در مناطق مختلف اعم از شهری و روستایی در دفاتر به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طی هشت ماه سال گذشته نیز 25 هزار و 83 فقره ازدواج در دفاتر وقایع چهارگانه به ثبت رسیده از این رو میزان وقوع ازدواج در سالجاری در مقایسه با سال گذشته فقط دو درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در آذربایجان غربی هم اکنون افراد معدودی در سن پایین نسبت به تشکیل خانواده اقدام می‌کنند، ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون ازدواج هشت دختر کمتر از 10 سال و شش پسر کمتر از 15 سال در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده است.