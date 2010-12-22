چاوز وقوع زلزله در ایران را به احمدی نژاد تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع زمین لرزه در شامگاه روز دوشنبه 29 آذر در منطقه کرمان که حداقل 7 قربانی بر جای گذاشت، هوگو چاوز رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا، در تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، از طرف ملت ونزوئلا، همبستگی خود را با ملت ایران اعلام کرد.

چاوز پس ازعرض تسلیت، پیشنهاد خود را مبنی بر ارسال کمکهای فنی، انسانی و مادی دولت ونزوئلا به ملت برادر ایران مطرح کرد تا بدینوسیله در عملیات نجات و بازسازی مشارکت کنند.

احمدی نژاد نیز قدردانی خود را از اظهارات برادرانه ملت ونزوئلا و دولت انقلابی آن در این لحظات سخت برای ملت ایران ابراز و خاطرنشان کرد که در شرایط دشوار دوستی واقعی بین دو ملت ایران و ونزوئلا نمایان می شود.

در پایان ، هر دو رئیس جمهور از پیشبرد طرح های استراتژیک همکاری توسط گروههای دولتی هر دو کشور بطور مشترک سخن گفته و موافقت خود را مبنی بر استحکام این تبادلات با هدف ساخت دنیای چند قطبی بر پایه عدالت و صلح اعلام کردند.

همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا در پیام دیگری از طرف ملت و دولت این کشور وقوع زمین لرزه 6.5 ریشتری در استان کرمان را به ملت ایران، خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت گفت.