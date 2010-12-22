استفاده از فاضلابهای حاشیه شیراز برای کشاورزی نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، وحید رجایی در کارگروه سلامت شیراز ضمن انتقاد شدید از عملکرد بعضی از اعضای کارگروه اظهار داشت: سلامت شهروندان از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار است و همه مسئولین امر باید در این راستا تمام تلاش و همت خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب و اسفباراستفاده از فاضلابهای روان شده در حاشیه شهرشیراز برای کشت محصولات کشاورزی و تبعات ناشی از آن در سلامت شهروندان، افزود: بنا به اظهارات رئیس مرکز بهداشت و با توجه به عدم تعامل مناسب میان متولیان امر، پاس کاری مشکلات به طرف یکدیگر جای حل مشکل را گرفته و صورت مسئله را پاک کرده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز ادامه داد: در این راستا چه کسی پاسخگوست و چرا به سلامتی شهروندان آنگونه که باید و شاید توجه نمی شود.

وی از عملکرد مرکز بهداشت، آب و فاضلاب شهری و روستایی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مربوطه انتقاد کرد و اظهار داشت: هرچه سریعتر باید نسبت به این مهم که باعث به خطر انداختن سلامت شهروندان می شود اقدام کرد.

رجایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتارهای غیرمجاز دام که در حاشیه شهر شیراز به ویژه برخی اماکن روستای سلطان آباد صورت می گیرد، گفت: مسئولین مربوطه از جمله شبکه دامپزشکی و شهرداری با همکاری بخشدار مرکزی باید مجدانه تر تلاش کنند تا متخلفین مرتکب اینگونه اقدامات نشوند.

وی تاکید کرد: متولیان امر سلامت در شهرستان شیراز به جای روزمرگی فعالیتهای اداری خویش، حساسیت خود را نسبت به سلامت شهروندان که از وظایف ذاتی و قانونی خود است چند برابر کرده و تن پوش روزمرگی را از تن خود خارج کنند.

وی ادامه داد: محیط زیست نیز باید با توجه به جمع آوری و تبدیل ضایعات در پاره ای از اماکن در شیراز به وی‍ژه محلات کوزه گری، دهپیاله و... در راستای انجام وظایف خود مسئولانه تر عمل کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز با اشاره به وضعیت تغذیه غیر بهداشتی در برخی مدارس متذکر شد: به رغم فعالیتهایی که در سالهای اخیر با همکاری علوم پزشکی و نواحی آموزش و پرورش صورت گرفته همچنین شاهد توزیع اقلام غیر بهداشتی در مدارس هستیم که در این راستا نیز باید اقدام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت اتباع افاغنه در برخی از اغذیه فروشیها تصریح کرد: جای تعجب دارد اتباع بیگانه ای که وضعیت مجاز و غیر مجاز بودن آنها برای اقامت در این شهر مشخص نیست به صورت علنی وآشکار در فروشگاههای توزیع مواد غذایی و اخیرا در پاره ای از رستورانها مشغول فعالیت هستند.

رجایی گفت: عدم توجه به عواقب ناشی از حضور اتباع افاغنه در اینگونه مشاغل خسارت جبران ناپذیری را برسلامت شهروندان به همراه خواهد داشت.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز از شهروندان خواست در صورت ملاحظه به کارگیری اینگونه افراد در اغذیه فروشیها، مراتب را به سامانه فرمانداری با شماره 1820 و یا مراکز بهداشت شهرستان اطلاع دهند تا با پیگیری از طریق مجمع امورصنفی و اتحادیه های مربوطه علاوه بر تذکر به متولیان اینگونه واحدها، بنابر ضوابط قانونی اقدامات لازم به عمل آید.