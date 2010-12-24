گزارش یک مجله روسی از تصویب پیمان استارت در سنای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی "gazeta.ru" در این باره می نویسد: سنای آمریکا پس از بحثهای طولانی قرارداد کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی را تصویب کرد. برای قانع کردن جمهوریخواهان دو اصلاحیه در مورد توسعه پدافند ضد موشکی آمریکا و انجام تحقیقات اتمی جدید در این توافقنامه وارد شد.

در ادامه این مطلب آمده است: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تصویب قرارداد علاوه بر آراء 58 سناتور دموکرات به حداقل 9 رأی سناتورهای جمهوریخواه نیز نیاز داشت. آخرین اقدام رئیس جمهوری در این مورد اعزام "جوزف بایدن" معاون اول خود و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه به جلسه سنا بود. بایدن طبق قانون رئیس سنا تلقی می شود ولی اغلب از این موقعیت خود استفاده نمی کند. به این ترتیب قرارداد بعد از بحث 7 روزه تصویب شد. جمهوریخواهان طی بحث اصلاحیه هایی را مطرح می کردند که می توانست به معنی از سر گرفته شدن مذاکره با روسیه باشد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: جمهوری خواهان همچنین تلاش کردند مدارک پیوستی توافقنامه را دستکاری کنند ولی در نهایت جان کری نامزد اسبق ریاست جمهوری آمریکا و لوگار سناتور جمهوریخواه با نفوذ توانستند به رفع این پیشنهادها نایل شوند.