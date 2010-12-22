اتوبوس سیار بیمارستانی در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمدجواد مرادیان با بیان اینکه این اتوبوس با طراحی و نظارت کارشناسان اورژانس فارس در نمایشگاه امداد و نجات در تهران رونمایی شده، گفت: این پروژه شامل سه دستگاه اتوبوس بوده که در حال حاضر یک دستگاه از آن که به عنوان بخش بستری به کارگیری می شود، آماده بهره برداری است.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار از سوی منابع استانی دو اتوبوس دیگر که شامل اتاق عمل، بخش بهبودی، آزمایشگاه و رادیولوژی است به زودی راه اندازی می شود تا دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای اولین بار در کشور این پروژه را عملیاتی کند.

رئیس مرکز اورژانس فارس با بیان اینکه بخشی از اعتبارات این پروژه توسط استانداری تامین شده، بیان کرد: با توجه به حادثه خیز بودن استان فارس راه اندازی اتوبوس سیار بیمارستان توان این استان را در بخش امداد و درمان برای مقابله با حوادث غیرمترقبه بالاتر می برد.