  1. استانها
  2. همدان
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

دریافت هزینه از شرکت کنندگان در طرح سباح ممنوع است

دریافت هزینه از شرکت کنندگان در طرح سباح ممنوع است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان گفت: مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه هزینه ‌ای از دانش‌آموزان شرکت کننده در طرح سباح (آموزش شنا) را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر فریدونی با بیان اینکه مدیران مدارس تنها می‌توانند هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان به استخرهای شنا را از آنان دریافت کنند، افزود: امسال 30 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح سباح به مدارس ابتدایی اختصاص داده شده است.

فریدونی با اشاره به اینکه تخصیص ردیف اعتباری برای تربیت بدنی مدارس زمینه ی بیمه شدن آن را فراهم کرد، گفت: طرح سباح در 10 شهرستان استان همدان با به کارگیری ظزفیت 12 استخر اجرا می‌شود.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «به فرزندان خود شنا بیاموزید» خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح عمل به دستورات دینی و اسلامی است.

فریدونی با بیان اینکه رشته ی ورزشی شنا باعث ایجاد نشاط و شادابی در فرد می‌شود، گفت: با یادگیری این رشته افراد می‌توانند در مواقع ضروری و بحرانی با استفاده از شنا، جان خود را نجات دهند.

وی افزود: تعداد هفت هزار و 117 دانش‌ آموز در ترم اول امسال این دوره آموزشی را گذرانده‌اند.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: باید یک هزار و 428 مدرسه ابتدایی استان همدان در مقطع سوم ابتدایی تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

کد مطلب 1215697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها