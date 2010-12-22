دریافت هزینه از شرکت کنندگان در طرح سباح ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر فریدونی با بیان اینکه مدیران مدارس تنها می‌توانند هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان به استخرهای شنا را از آنان دریافت کنند، افزود: امسال 30 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح سباح به مدارس ابتدایی اختصاص داده شده است.

فریدونی با اشاره به اینکه تخصیص ردیف اعتباری برای تربیت بدنی مدارس زمینه ی بیمه شدن آن را فراهم کرد، گفت: طرح سباح در 10 شهرستان استان همدان با به کارگیری ظزفیت 12 استخر اجرا می‌شود.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «به فرزندان خود شنا بیاموزید» خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح عمل به دستورات دینی و اسلامی است.

فریدونی با بیان اینکه رشته ی ورزشی شنا باعث ایجاد نشاط و شادابی در فرد می‌شود، گفت: با یادگیری این رشته افراد می‌توانند در مواقع ضروری و بحرانی با استفاده از شنا، جان خود را نجات دهند.

وی افزود: تعداد هفت هزار و 117 دانش‌ آموز در ترم اول امسال این دوره آموزشی را گذرانده‌اند.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: باید یک هزار و 428 مدرسه ابتدایی استان همدان در مقطع سوم ابتدایی تحت پوشش این طرح قرار گیرد.