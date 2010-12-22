  1. استانها
  2. کرمان
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

فرماندار ریگان:

خدمات رسانی به زلزله زدگان ادامه دارد

خدمات رسانی به زلزله زدگان ادامه دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد برزنگ با اشاره به اسکان موقت زلزله زدگان گفت: خدمات رسانی به این افراد همچنان ادامه دارد.

برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در ریگان اظهارداشت: هم اکنون اسکان اولیه زلزله زده ها تمام شده است و مردم در چادرهای هلال احمر مستقر هستند.

وی ادامه داد: پتو، موکت و بسته های غذایی و وسایل گرم کننده و سوخت نیز توزیع شده است.

فرماندار ریگان افزود: تعداد زیادی از خانه های ویران شده شامل کپر و خانه های سنگی و خشت و گلی بوده اند.

وی ادامه داد: به دلیل پراکندگی بسیار زیاد این خانه ها به احتمل فراوان به خصوص برای عشایر بازسازی بنا به موقعیت و مسائل نسبی دو منطقه برای اسکان در نظر گرفته می شود و بازسازی در آنها صورت می گیرد.

برزنگ اضافه کرد: خوشبختانه مناطق زلزله زده کم جمعیت و سازه ها نیز در اکثر موارد سبک بوده اند.

کد مطلب 1215698

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها