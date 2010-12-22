خدمات رسانی به زلزله زدگان ادامه دارد

برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در ریگان اظهارداشت: هم اکنون اسکان اولیه زلزله زده ها تمام شده است و مردم در چادرهای هلال احمر مستقر هستند.

وی ادامه داد: پتو، موکت و بسته های غذایی و وسایل گرم کننده و سوخت نیز توزیع شده است.

فرماندار ریگان افزود: تعداد زیادی از خانه های ویران شده شامل کپر و خانه های سنگی و خشت و گلی بوده اند.

وی ادامه داد: به دلیل پراکندگی بسیار زیاد این خانه ها به احتمل فراوان به خصوص برای عشایر بازسازی بنا به موقعیت و مسائل نسبی دو منطقه برای اسکان در نظر گرفته می شود و بازسازی در آنها صورت می گیرد.

برزنگ اضافه کرد: خوشبختانه مناطق زلزله زده کم جمعیت و سازه ها نیز در اکثر موارد سبک بوده اند.