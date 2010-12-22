306 موقوفه ثبت شده در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علی محمدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 129 بقعه ثبت شده در این استان وجود دارد.

وی از وجود 31 بقعه در حال ثبت در لرستان خبر داد و بیان داشت: برای ثبت این بقعه ها در انتظار مشخص شدن هویت آنها هستیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به آغاز کار بازسازی در 20 بقعه استان، یادآور شد: در حال حاضر 306 موقوفه ثبت شده در کل شهرستانهای این استان وجود دارد.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه این تعداد موقوفه شامل چهار هزار و 353 رقبه است، یادآور شد: از 306 موقوفه ثبت شده 152 موقوفه متصرفی هستند.

وی با تاکید بر اینکه عمده نیت واقفین نیت فرهنگی است، افزود: واقفین در سال جاری بیش از 15 میلیون تومان برای عزاداری امام حسین(ع) کمک کردند که این کمک ها شامل اطعام، کمک به جلسات روضه خوانی و ... بوده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه وقف یکی از احکام شرعی ما بوده و توسط پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بنیانگذاری شده است بنابراین واقفین ما در طول تاریخ از برجسته ترین افراد بوده اند.