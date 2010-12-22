  1. استانها
  2. لرستان
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

حجت الاسلام محمدیان:

306 موقوفه ثبت شده در لرستان وجود دارد

306 موقوفه ثبت شده در لرستان وجود دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان از وجود 306 موقوفه ثبت شده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علی محمدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 129 بقعه ثبت شده در این استان وجود دارد.

وی از وجود 31 بقعه در حال ثبت در لرستان خبر داد و بیان داشت: برای ثبت این بقعه ها در انتظار مشخص شدن هویت آنها هستیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به آغاز کار بازسازی در 20 بقعه استان، یادآور شد: در حال حاضر 306 موقوفه ثبت شده در کل شهرستانهای این استان وجود دارد.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه این تعداد موقوفه شامل چهار هزار و 353 رقبه است، یادآور شد: از 306 موقوفه ثبت شده 152 موقوفه متصرفی هستند.

وی با تاکید بر اینکه عمده نیت واقفین نیت فرهنگی است، افزود: واقفین در سال جاری بیش از 15 میلیون تومان برای عزاداری امام حسین(ع) کمک کردند که این کمک ها شامل اطعام، کمک به جلسات روضه خوانی و ... بوده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه وقف یکی از احکام شرعی ما بوده و توسط پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بنیانگذاری شده است بنابراین واقفین ما در طول تاریخ از برجسته ترین افراد بوده اند.

کد مطلب 1215700

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها