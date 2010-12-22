امداد همیشه سعی در غنابخشی به آثارش داشت

کورش کمالی سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: اگر سیر کتابهای مرحوم امداد را بررسی کنیم نشان می دهد که استاد هیچگاه از غنابخشیدن به آثار خود دست نمی کشید.

وی خاطرنشان کرد: استاد امداد نزدیک به یک قرن زندگی کرد و در این سالها کارهای بسیار عمیقی را انجام داد.

مدیر مرکز سعدی شناسی ادامه داد: اولین کتاب مرحوم امداد در سال 23 و آخرین آن در سال 89 منتشر شد که نشان دهنده این است که استاد در این 60 سال هیچگاه پژوهش و تحقیق را رها نکرده است.

به گزارش مهر، حسن امداد پژوهشگر برجسته شیرازی صبح دوشنبه در پی بیماری ممتد در سن 89 سالگی درگذشت. پیکر او امروز چهارشنبه در جوار حافظ به خاک سپرده شد.