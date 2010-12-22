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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

کمالی:

امداد همیشه سعی در غنابخشی به آثارش داشت

امداد همیشه سعی در غنابخشی به آثارش داشت

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز سعدی شناسی گفت: استاد امداد هیچگاه از غنا بخشیدن به آثارش دست نمی کشید.

کورش کمالی سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: اگر سیر کتابهای مرحوم امداد را بررسی کنیم نشان می دهد که استاد هیچگاه از غنابخشیدن به آثار خود دست نمی کشید.

وی خاطرنشان کرد: استاد امداد نزدیک به یک قرن زندگی کرد و در این سالها کارهای بسیار عمیقی را انجام داد.

مدیر مرکز سعدی شناسی ادامه داد: اولین کتاب مرحوم امداد در سال 23 و آخرین آن در سال 89 منتشر شد که نشان دهنده این است که استاد در این 60 سال هیچگاه پژوهش و تحقیق را رها نکرده است.

به گزارش مهر، حسن امداد پژوهشگر برجسته شیرازی صبح دوشنبه در پی بیماری ممتد در سن 89 سالگی درگذشت. پیکر او امروز چهارشنبه در جوار حافظ به خاک سپرده شد.

کد مطلب 1215701

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