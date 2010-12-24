صمد طاهری داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 2 مجموعه داستان " سنگ و سپر" و "شکار شبانه" که مربوط به سالها قبل هستند تا عید نوروز تجدید چاپ خواهند شد.

وی گفت: "سنگ و سپر" را 9 سال پیش انتشارات ماریه در تهران منتشر کرد و مجموعه داستان "شکار شبانه" 8 سال قبل توسط انتشارات نیم نگاه در شیراز به بازار ارائه شد.

این نویسنده افزود: مجموعه اول شامل 17 داستان است که از میان 30 داستان برگزیده شده اند و متعلق به سالهای 58 تا 69 هستند. مجموعه داستان دوم نیز آثار من از سال 69 تا 79 است و شامل 12 داستان است. این دو کتاب عمدتا موضوعات اجتماعی را در بر می گیرند و در بعضی داستانها وجه نوستالژیک بر دیگر وجوه داستان غلبه دارد.

وی ویژگی داستانهای این دو کتاب را همذات پنداری مخاطب با شخصیتها عنوان کرد و گفت: نکته ای که درباره شخصیتهای داستانهای این دو کتاب مطرح است، جذابیت و واقعی بودن کاراکترها برای خواننده است و مخاطب به این فکر فرو خواهد رفت که یک شخصیت داستانی تا چه حد می‌تواند به یک شخصیت حقیقی نزدیک باشد.

طاهری گفت: طبق قانون وزارت ارشاد اگر کتابی بعد از 3 سال تجدید چاپ نشود، مولف این اجازه را دارد که کتابش را برای تجدید چاپ به یک ناشر دیگر بسپارد. بنابراین قرار است این 2 کتاب توسط نشر افراز تجدید چاپ شوند و مجوز انتشار آنها نیز از ارشاد اخذ شده و کتابها در نوبت چاپ قرار دارند. به نظرم چاپ جدید "سنگ و سپر" و " شکار شبانه" تا عید نوروز به بازار عرضه شود.