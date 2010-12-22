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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

در استان زنجان؛

37 مواقت اصولی برای ایجاد مجتمع های رفاهی بین راهی صادر شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان از صدور 37 موافقت نامه اصولی در زمینه احداث مجتمع های رفاهی بین جاده ای از سال 85 تا سالجاری در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی‌اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به صدور این موافقت‌ها در حال حاضر 12 مجتمع رفاهی تفریحی بین جاده‌ای در حال فعالیت بوده و 9 مورد هم در حال ساخت است
 
وی با بیان اینکه تا به امروز برای 9 هزار و 500 راننده ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای در استان کارت هوشمند صادر شده است ادامه داد: در هشت ماهه اول امسال تعداد یک هزار و 424 نفر مسافر و به میزان 3 میلیون تن کالا در مدت مقرر جا به جا شده است
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: برای 9 هزار و 500 راننده فعال در بخش حمل و نقل کالا و مسافر بین شهری در این استان کارت رانندگی هوشمند حرفه ای صادر شده است. 
  
علی اکبری افزود: شش هزار کارت رانندگی هوشمند صادر شده مربوط به رانندگان بخش حمل و نقل کالا و سه هزار و 500 نفر در بخش حمل و نقل مسافر است.

وی یادآورشد: در حال حاضر یکهزار دستگاه انواع وسیله نقلیه شامل 200 دستگاه اتوبوس، 300 دستگاه مینی بوس، 500 دستگاه سواری بین شهری و سه هزار و 500 دستگاه انواع کامیون در این استان فعال است.
 
کد مطلب 1215707

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