37 مواقت اصولی برای ایجاد مجتمع های رفاهی بین راهی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی‌اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به صدور این موافقت‌ها در حال حاضر 12 مجتمع رفاهی تفریحی بین جاده‌ای در حال فعالیت بوده و 9 مورد هم در حال ساخت است

وی با بیان اینکه تا به امروز برای 9 هزار و 500 راننده ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای در استان کارت هوشمند صادر شده است ادامه داد: در هشت ماهه اول امسال تعداد یک هزار و 424 نفر مسافر و به میزان 3 میلیون تن کالا در مدت مقرر جا به جا شده است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: برای 9 هزار و 500 راننده فعال در بخش حمل و نقل کالا و مسافر بین شهری در این استان کارت رانندگی هوشمند حرفه ای صادر شده است.



علی اکبری افزود: شش هزار کارت رانندگی هوشمند صادر شده مربوط به رانندگان بخش حمل و نقل کالا و سه هزار و 500 نفر در بخش حمل و نقل مسافر است.



وی یادآورشد: در حال حاضر یکهزار دستگاه انواع وسیله نقلیه شامل 200 دستگاه اتوبوس، 300 دستگاه مینی بوس، 500 دستگاه سواری بین شهری و سه هزار و 500 دستگاه انواع کامیون در این استان فعال است.

