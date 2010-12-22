دفتر رامسفلد ادعای کمک به آیت الله سیستانی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان دفتر دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا در گفتگو با روزنامه الرای العام چاپ کویت اخبار منتشر شده مبنی بر کمک 200 میلیون دلاری آمریکا به آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق برای صدور فتواهایی درباره مشروع بودن اشغال عراق را بی پایه و اساس خواند.

این مسئولان اعلام کردند: خاطرات دونالد رامسفلد قبل از فوریه چاپ نخواهد شد و وی هنوز نوشتن کتاب خود را به پایان نرسانده است و بنابراین اخبار منتشر شده مبنی بر کمک 200 میلیون دلاری آمریکا به آیت الله سیستانی دروغ محض است.

مسئولان دفتر رامسفلد از رسانه های گروهی خواستند که در انتظار چاپ یادداشت های وزیر دفاع سابق آمریکا باشند و برای کسب اطلاعات تنها به دفتر وی مراجعه کنند.

خاطرنشان می شود برخی سایت ها طی روزهای اخیر اعلام کرده بودند که دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا در کتاب خاطرات خود ادعا کرده است در زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 با اعطای 200 میلیون دلار به آیت الله سید علی سیستانی از وی خواسته است که فتواهایی را در راستای تسهیل اشغال عراق صادر کند و در مقابل وی نیز دست به صدور این فتواها در زمینه حرام بودن جنگ با آمریکا زده است!