انتقاد 75 نماینده از وزیر علوم در قبال مدیریت دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر ،هفتاد و پنج نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به کامران دانشجو از تخلفات صورت گرفته در دانشگاه علامه طباطبایی انتقاد کردند.

بر اساس این گزارش در این نامه که به امضای مرتضی آقاتهرانی، احمد توکلی، احمدرضا دستغیب، ابراهیم نکونام و بسیاری از نمایندگان دیگر رسیده آمده است: نحوه رفتار دانشگاه علامه طباطبایی با مهدی طیب، عضو هیئت علمی این دانشگاه و بازنشستگی اجباری اساتید و سکوت تائید آمیز وزیر علوم ابهاماتی در نحوه مدیریت این وزارتخانه برای نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

در این نامه که با پیوست 23 صفحه ای همراه است قطع یکسال و نیم کلیه پرداختیها به این استاد، عدم پرداخت مطالبات مهدی طیب از دانشگاه از دو سال و سه ماه قبل تا کنون و تعرض به حریم وی مورد تاکید قرار گرفته است.

نمایندگان در این نامه تصریح کرده اند در صورت سکوت تائید و عدم برخورد با تخلفات مذکور از سوی آن وزارت اقدامات بعدی نمایندگان نظیر سئوال و استیضاح پابرجا خواهد بود.