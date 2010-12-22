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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

احمدزاده تاکیدکرد:

لزوم تشکیل کمیته بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن مهر فارس

لزوم تشکیل کمیته بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن مهر فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس بر لزوم تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن مهر در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در دیدار با نمایندگان تعاونیهای مسکن مهر استان فارس پس از شنیدن مشکلات بیش از 20 تعاونی و پاسخگویی مسئولان دستگاههای اجرایی گفت: علاوه بر تشکیل این کمیته سه دستگاه اجرایی مسکن و شهرسازی، تعاون و بنیاد مسکن به عنوان متولیان معین در شمال، جنوب و مرکز استان فارس تعیین شدند.

وی معاون عمرانی خود را به عنوان بازرس مخصوص کمیته‌های سه گانه تعاونیهای مسکن تعیین کرد و اظهار داشت: کمیته‌های سه گانه باید حداقل هر دو هفته یکبار مشکلات تعاونیهای مسکن مهر فارس را بررسی کنند و استاندار فارس نیز جمع بندی این جلسات را هر سه ماه یکبار با حضور نمایندگان و مدیران دستگاه‌ها بررسی خواهد کرد.

استاندار فارس با تاکید برلزوم توجه تعاونیها به توان مالی اعضا و اقشار در نظر گرفته شده برای برخورداری از طرح مسکن مهر یادآور شد: دولت پاسخگوی زیاده طلبی و عدم توجه تعاونیها به توان مالی اعضای مسکن مهر نیست و در این خصوص تعاونیهای مسکن مهر باید اولویتها و حداقلهای هزینه در نظر گرفته شده اقدام به ساخت مسکن کنند و به تعبیری به اندازه گلیم مردم خانه بسازند.

احمدزاده در ادامه خطاب به فرمانداران و دست اندر کاران اجرایی مسکن مهر افزود: مدیریت ارشد فارس هیچ تعهدی برای جبران کم کاری مدیران ندارد و ما مدیران دارای این ویژگی را برای تسریع در امور مردم به راحتی عزل می‌کنیم و استاندار جور مدیران کم کار را نمی‌کشد.

در این جلسه احمدزاده به مشکلات مختلفی از جمله ارائه تسهیلات، تامین نیازهای خدماتی ، صدور پروانه ساخت و مشکلات اجرایی تعاونی‌های مسکن مهر فارس رسیدگی کرد و در این خصوص نیز دستور ارائه خدمات ویژه‌ای به تعاونی‌های پیشرو و فعال را صادر کرد.

کد مطلب 1215714

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