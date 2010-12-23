برگزاری یک دوره آموزش زبان فارسی در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، این دوره با 15 دانشجوی دختر و پسر علاقه مند به آشنایی با زبان فارسی در جزیره سولاوسی اندونزی دایر شد.

جزیره سولاوسی یازدهمین جزیره بزرگ اندونزی است که 174 هزار و 600 کیلومتر مربع وسعت و 6 استان دارد.