برگزاری یک دوره آموزش زبان فارسی در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، این دوره با 15 دانشجوی دختر و پسر علاقه مند به آشنایی با زبان فارسی در جزیره سولاوسی اندونزی دایر شد.
جزیره سولاوسی یازدهمین جزیره بزرگ اندونزی است که 174 هزار و 600 کیلومتر مربع وسعت و 6 استان دارد.
کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه حسن الدین به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی دایر شد.
به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، این دوره با 15 دانشجوی دختر و پسر علاقه مند به آشنایی با زبان فارسی در جزیره سولاوسی اندونزی دایر شد.
جزیره سولاوسی یازدهمین جزیره بزرگ اندونزی است که 174 هزار و 600 کیلومتر مربع وسعت و 6 استان دارد.
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