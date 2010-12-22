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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

رئیس پلیس کرمان:

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سردار حسین چناریان با اشاره به کشف یک تن مواد مخدر در کرمان گفت: چهار شرور طی درگیری مسلحانه با قاچاقچیان کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران یگان تکاوری 141 قرارگاه عملیات رزمی پلیس کرمان طی هفته گذشته در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح چهار نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

وی گفت: در این درگیری مسلحانه که با پشتیبانی هوایی همراه بود یک تن مواد مخدر اشرار در آتش سوخت و معدوم شد.
 
سردار چناریان ادامه داد: برای در کمین قراردادن این اشرار عملیات اطلاعاتی پیچیده ای انجام شده است.

وی تاکید کرد: با هر گونه شرارت و قاچاق مواد مخدر در منطقه برخورد خواهد شد.


 

کد مطلب 1215717

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