یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران یگان تکاوری 141 قرارگاه عملیات رزمی پلیس کرمان طی هفته گذشته در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح چهار نفر از آنها را به هلاکت رساندند.
وی گفت: در این درگیری مسلحانه که با پشتیبانی هوایی همراه بود یک تن مواد مخدر اشرار در آتش سوخت و معدوم شد.
سردار چناریان ادامه داد: برای در کمین قراردادن این اشرار عملیات اطلاعاتی پیچیده ای انجام شده است.
وی تاکید کرد: با هر گونه شرارت و قاچاق مواد مخدر در منطقه برخورد خواهد شد.
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