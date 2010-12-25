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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

220 تیم تذکر لسانی در همدان سازماندهی شد

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان از سازماندهی هسته ای تذکر لسانی در قالب 220 تیم در استان همدان خبر داد.

سردار عبدالرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با تاکید بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا کرد، افزود: تیم های تذکر لسانی شرایط را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر فراهم می کنند.

سردار آزادی با اشاره به اینکه سست کردن پایه های اسلام و حرکت در راستای اهداف دشمن مصداق منکر سیاسی است، افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف خود در جنگ نرم به دنبال یارگیری است که تیز هوشی آمران معروف و ناهیان از منکر فرصت را از بیگانگان گرفته است.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) همدان تذکر لسانی را وظیفه عامه مردم و مدیران در حکومت اسلامی دانست و گفت: ترویج این فریضه از اولویت های محوری دولتمردان است.

سردار آزادی با بیان اینکه آمران به معروف باید برای اصلاح جامعه تلاش کنند، اظهار داشت: روح حرکت امر به معروف و نهی از منکر اصلاحی است و آمران به معروف برای ادای تکلیف قدم برمی دارند.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید در اجتماع فراگیر شود و همه خود را برای ورود در این حوزه مکلف بدانند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تاکید بر اینکه وظیفه اجتماعی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عهده مردم است، گفت: با امکانی که نظام فراهم کرده، غفلت و کوتاهی در این زمینه جایی برای استدلال ندارد.

کد مطلب 1215718

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