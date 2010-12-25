220 تیم تذکر لسانی در همدان سازماندهی شد

سردار عبدالرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با تاکید بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا کرد، افزود: تیم های تذکر لسانی شرایط را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر فراهم می کنند.

سردار آزادی با اشاره به اینکه سست کردن پایه های اسلام و حرکت در راستای اهداف دشمن مصداق منکر سیاسی است، افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف خود در جنگ نرم به دنبال یارگیری است که تیز هوشی آمران معروف و ناهیان از منکر فرصت را از بیگانگان گرفته است.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) همدان تذکر لسانی را وظیفه عامه مردم و مدیران در حکومت اسلامی دانست و گفت: ترویج این فریضه از اولویت های محوری دولتمردان است.

سردار آزادی با بیان اینکه آمران به معروف باید برای اصلاح جامعه تلاش کنند، اظهار داشت: روح حرکت امر به معروف و نهی از منکر اصلاحی است و آمران به معروف برای ادای تکلیف قدم برمی دارند.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید در اجتماع فراگیر شود و همه خود را برای ورود در این حوزه مکلف بدانند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تاکید بر اینکه وظیفه اجتماعی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عهده مردم است، گفت: با امکانی که نظام فراهم کرده، غفلت و کوتاهی در این زمینه جایی برای استدلال ندارد.