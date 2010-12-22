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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

ضمن فراخوانی قضات؛

نخست وزیر لبنان حمایت از دادگاه بین المللی ترور حریری را متوقف کرد

نخست وزیر لبنان حمایت از دادگاه بین المللی ترور حریری را متوقف کرد

یک روزنامه لبنانی از صرف نظر کردن نخست وزیر این کشور از دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری به خاطر مصلحت کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، روزنامه "الدیار" لبنان تاکید کرد: "سعد حریری" به نزدیکانش گفته که تصمیم به صرف نظر کردن از دادگاه بین المللی  ترور "رفیق حریری" گرفته است.

این روزنامه بیان داشت: نخست وزیر لبنان قصد دارد که پروتکل همکاری با دادگاه بین المللی را متوقف کند و قضات لبنانی را از دادگاه مذکور فرا بخواند.

این روزنامه به نقل از منابع سیاسی لبنان که روابط نزدیکی با فراکسیون المستقبل و حزب الله دارد از موفقیت تلاشهای سوریه و عربستان خبر داد و اینکه سعد حریری و حزب الله با سند آشتی ارائه شده از سوی کشورهای مذکور موافقت کرده اند.

الدیار ادامه داد: سعد حریری در کنار مقاومت در صدورحکم احتمالی خواهد بود و از دادگاه بین المللی و ادامه فعالیت آن حمایت نمی کند.

کد مطلب 1215719

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