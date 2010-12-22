نخست وزیر لبنان حمایت از دادگاه بین المللی ترور حریری را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، روزنامه "الدیار" لبنان تاکید کرد: "سعد حریری" به نزدیکانش گفته که تصمیم به صرف نظر کردن از دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" گرفته است.

این روزنامه بیان داشت: نخست وزیر لبنان قصد دارد که پروتکل همکاری با دادگاه بین المللی را متوقف کند و قضات لبنانی را از دادگاه مذکور فرا بخواند.

این روزنامه به نقل از منابع سیاسی لبنان که روابط نزدیکی با فراکسیون المستقبل و حزب الله دارد از موفقیت تلاشهای سوریه و عربستان خبر داد و اینکه سعد حریری و حزب الله با سند آشتی ارائه شده از سوی کشورهای مذکور موافقت کرده اند.

الدیار ادامه داد: سعد حریری در کنار مقاومت در صدورحکم احتمالی خواهد بود و از دادگاه بین المللی و ادامه فعالیت آن حمایت نمی کند.