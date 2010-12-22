مصرف روغن جامد در کشور به 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالحسن خلیلی عصر چهارشنبه در حاشیه سمینار بین المللی داه های روغی افزود: بی توجهی به این امر 17 میلیون دلار ارزش افزوده در ایران از دست برود و به کشورهای آمریکای لاتین وارد شود.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در ادامه گفت: توسعه کشت دانه‌های روغنی در سال‌های گذشته چالش‌های زیادی داشته وطبق پیش بینی حرکت رو به جلو نداشته است.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته افزایش قیمت در جهان می تواند در تولید مواد خام و اولیه با مشکل ایجاد کند، اما در حال حاضر کیفیت روغن های تولیدی کشور بهتر از روغن های وارداتی است و این صنعت توانسته کیفیت مصرف روغن مایع را از روند 5 ا تا10 درصدی به 50 درصد تولید برساند که این به دلیل تغییر تکنولوژی‌های تولید،ارتقاء مصرف و همچنین ماحصل تلاش بخش صنعت بوده است.

خلیلی گفت: سال گذشته سه میلیون تن از محصولات کنجاله و سویا به کشور وارد شد که نشان دهنده اینست که در مقایسه با کشورهای دیگر، واردکننده بزرگی هستیم.

وی افزود: برخی از دانه‌های روغنی مانند کنجاله بجز استفاده در کارخانه‌های روغن‌کشی در صنعت مرغداری هم استفاده می‌شود که باعث توجه مضاعف به دانه های روغنی می شود.

وی در پایان افزود: با توجه به نظرات بخش خصوصی در تولید دانه‌های روغنی می توان نتیجه بهتری گرفت.