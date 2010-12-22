مصرف روغن جامد در کشور به 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالحسن خلیلی عصر چهارشنبه در حاشیه سمینار بین المللی داه های روغی افزود: بی توجهی به این امر 17 میلیون دلار ارزش افزوده در ایران از دست برود و به کشورهای آمریکای لاتین وارد شود.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در ادامه گفت: توسعه کشت دانههای روغنی در سالهای گذشته چالشهای زیادی داشته وطبق پیش بینی حرکت رو به جلو نداشته است.
وی ادامه داد: در سه سال گذشته افزایش قیمت در جهان می تواند در تولید مواد خام و اولیه با مشکل ایجاد کند، اما در حال حاضر کیفیت روغن های تولیدی کشور بهتر از روغن های وارداتی است و این صنعت توانسته کیفیت مصرف روغن مایع را از روند 5 ا تا10 درصدی به 50 درصد تولید برساند که این به دلیل تغییر تکنولوژیهای تولید،ارتقاء مصرف و همچنین ماحصل تلاش بخش صنعت بوده است.
خلیلی گفت: سال گذشته سه میلیون تن از محصولات کنجاله و سویا به کشور وارد شد که نشان دهنده اینست که در مقایسه با کشورهای دیگر، واردکننده بزرگی هستیم.
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