کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان همدان ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: این کارگاه آموزشی باهدف آشنایی مربیان با نشانه ها اعتیاد و در راستای ارتقا سطح سلامت دانش آموزان برگزار شده است.

وی با اشاره به شرکت 110 نفر در کارگاه مهارت های زندگی و 105 نفر در کارگاه مروجین سلامت، گفت: شرکت کنندگان در این دوره گواهی مهارت آموزشی دریافت می کنند.

ملکی با بیان اینکه آموزش و پرورش همدان برای اجرای طرح‌های پیشگیری از اعتیاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم نامه ای منعقد کرده است، افزود: توانمند سازی گروه های هدف، دانش آموزان و والدین در راستای پیشگیری از اعتیاد و فرهنگ سازی برای پیشگیری از اعتیاد از اهداف اجرای این طرح‌ها در آموزش و پرورش است.

رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: در حال حاضر طرح مهارت های زندگی در 130 آموزشگاه استان همدان در حال اجرا است که 13 هزار دانش آموز به همراه والدین آنان را زیر پوشش قرار داده است.

وی گفت: طرح مدارس مروج سلامت ویژه مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی نیز در 120آموزشگاه با جمعیت دانش آموزی 12 هزار نفر از دیگر طرح های پیشگیری از اعتیادآموزش و پرورش همدان است.