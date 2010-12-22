آغاز عملیات جدید خاکبرداری معدن هجدک

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به رانشی که روز گذشته مجددا در منطقه به وقوع پیوست و این امر بسته شدن مسیرهای باز شده روزهای گذشته را در پی آورد ،‌ بخش بزرگی از ماشین آلات معدنی استانی شامل معادن زغالسنگ ،‌کارخانه های زغالشویی و حتی معدن سنگ آهن جلال آباد زرند به خدمت گرفته شده تا عملیات های جدید به صورت روباز انجام شود.

غلامحسین رحیمیان با یادآوری اینکه رانش مجدد زمین، با تدابیری که به موقع اتخاذ شد صدمات انسانی برای نیروهای امدادی در برنداشت گفت: خوشبختانه نیروها و کارشناسان فعال در کارگاه و تونل های استخراج پیش از وقوع رانش دوباره زمین ،‌ کارگاه را تخلیه کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه با بروز رانش جدید، عملیات زمان بر می شود افزود: از امروز برای دسترسی به محل حادثه ،برنامه با استفاده از ماشین آلات معادن همجوار اجرا می شود.

به گفته رحیمیان ، ‌با برنامه ریزی کمیته ویژه که زیر نظر رییس هیات عامل ایمیدرو از اواخر هفته گذشته فعال شده است، ضمن اینکه 6 تیم با در اختیار گرفتن نزدیک 100 نیروی انسانی متخصص،‌ عملیات خاکبرداری را آغاز کرده اند. این تیم به صورت 24 ساعته فعال است و حدود صدها تن خاک معدنی را از تونل ها تخلیه کرده است که به علت رانش مجدد زمین، تمام فضاهای ایجاد شده برای بیرون آوردن پیکر سه معدنچی، مسدود شده است.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه رانش ایجاد شده حفاری ها را تخریب کرد،‌ از هم اکنون وارد آخرین گزینه ای می شویم که پیشتر با همکاری مهندسان داخلی و خارجی طرح ریزی شده بود .

اواخر هفته گذشته به سبب تغییرات زمین شناسی، معدن هجدک کرمان دچار ریزش شد که 4 نفر از معدنچیان جان باختند که تاکنون پیکر یکی از آن ها به بیرون منتقل شده است.