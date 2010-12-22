احمدی نژاد عازم ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد در این سفر دو روزه علاوه بر سخنرانی در جمع سران اکو، با تعدادی از مقامات شرکت کننده در اجلاس، ازجمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور حضور داشتند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در یازدهمین اجلاس سران اکو، تهران را به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد در این سفر دو روزه علاوه بر سخنرانی در جمع سران اکو، با تعدادی از مقامات شرکت کننده در اجلاس، ازجمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
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