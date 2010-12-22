احمدی نژاد عازم ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد در این سفر دو روزه علاوه بر سخنرانی در جمع سران اکو، با تعدادی از مقامات شرکت کننده در اجلاس، ازجمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.



محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور حضور داشتند.





