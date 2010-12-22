  1. سیاست
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

ساعتی قبل؛

احمدی نژاد عازم ترکیه شد

احمدی نژاد عازم ترکیه شد

رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در یازدهمین اجلاس سران اکو، تهران را به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد در این سفر دو روزه علاوه بر سخنرانی در جمع سران اکو، با تعدادی از مقامات شرکت کننده در اجلاس، ازجمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

 محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور  و علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور حضور داشتند.


 
 
کد مطلب 1215723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها