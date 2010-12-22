ریزش ساختمان سه طبقه به دلیل گودبرداری غیراصولی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه بر اثر گودبرداری غیر اصولی در منطقه یافت آباد خیابان حسن زندیه ساختمان سه طبقه‌ای فرو ریخت و خانواده‌ای را در نخستین روز فصل زمستان بی سرپناه کرد.

بر اساس گزارشهای رسیده حدود دو ساعت پیش از وقوع این حادثه کارگرانی که در ساختمان مجاور مشغول گودبرداری بودند به ساکنان ساختمان مجاور اطلاع دادند که دیواره مجاور در حال ریزش است و ساکنان این خانواده که قریب به هشت نفر بودند از ساختمان خارج شده و در فضای حیاط مستقر شدند.

پس از گذشت دو ساعت ساختمان سه طبقه به یکبار فرو ریخت که در این هنگام یک تکه آجر بر اثر ریزش به سوی این خانواده پرتاب شد که به سر یکی از آنها بر خورد و باعث مجروحیت وی شد.

این گزارش می افزاید: از آنجا که فرو ریختن این ساختمان با صدای مهیبی همراه بود در ابتدا گمان بر این بود که انفجار گاز باعث وقوع این حادثه شده که در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که گودبرداری غیراصولی علت وقوع این حادثه بوده است.

در این حادثه خسارت فراوانی به ساختمان و اثاثیه و خودروی وانت پارک شده در حیاط این خانه وارد شد.