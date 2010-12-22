اتحاد ایران و کوبا در مقابل آمریکا و همراهانش ناگسستنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم لینا پدراسا رودریگز در دیدار با علی چگینی سفیر ایران در کوبا گفت: ملت بزرگ ایران با تاریخ و تمدن چندین هزار ساله خود، به عنوان ملتی که بیشترین تأثیرات فرهنگی و تمدنی را در جهان و مناطق پیرامونی خود داشته همواره مورد توجه و مطالعه جهانیان بوده و هست.



وی افزود: پیوندهای عمیق و انقلابی میان رهبران و ملت های بزرگ کوبا و ایران ناگسستنی است و دشمنی و خصومت امپریالیسم آمریکا و پیروانش بر علیه کوبا و جمهوری اسلامی ایران، ناشی از مقاومت و ایستادگی مردم دو کشور در مقابل زیاده خواهی های آنان بوده، و ما مصمم به ادامه استقامت و گذر از سختی ها هستیم.



در این ملاقات علی چگینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا نیز با اشاره به ایستادگی و مقاومت شجاعانه مردم ایران و کوبا در مقابل همه سختی ها و نارسائی های ناشی از تحریم ها و قطع دست آمریکا و ابرقدرت ها از منابع مالی دو کشور، اظهار امیدواری کرد: ملت کوبا در مسیر اجرای طرح تحولات جدید اقتصادی موفق و سربلند شود.



وی آمادگی ایران را برای هرگونه کمک و مساعدت در این زمینه اعلام و بر تعمیق و گسترش روابط اقتصادی دو کشور در تمام زمینه های مورد علاقه طرفین تأکید کرد.