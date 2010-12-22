هشدار سازمان ملل درباره وقوع جنگ / فرانسه و آلمان اتباع خود را فراخواندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد با خطرناک ارزیابی کردن وضعیت کنونی ساحل عاج اعلام کرد : نیروهای این سازمان با خطر جنگی داخلی در این کشور روبرو هستند.

این در حالی است که با وجود شناسایی "الحسن واتارا" به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری اخیر ساحل عاج از سوی سازمان ملل متحد و دیگر مجامع غربی، "لوران گباگبو" رئیس جمهوری پیشین همچنان به حفظ این سمت اصرار می ورزد.

بان کی مون همچنین تلاشهای گباگبو برای زیر سئوال بردن ماموریت نیروهای سازمان ملل متحد در این کشور را محکوم کرد. گباگبو اخیرا خواستار خروج این نیروها از ساحل عاج شده است.

از سوی دیگر فرانسه و آلمان از شهروندان خود خواستند به علت احتمال وقوع جنگ داخلی در ساحل عاج این کشور را ترک کنند. وزارت امور خارجه این دو کشور ضمن هشدار درباره سفر اتباع خود به ساحل عاج، خواستار خروج افراد حاضر در این کشور آفریقایی شدند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان در این رابطه آمده است : به علت شرایط بحرانی این کشور، هر لحظه امکان گسترش خشونتها وجود دارد. آلمان همچنین شمار کارکنان سفارت خود در یاموسوکرو پایتخت ساح عاج را نیز کاهش داده است.