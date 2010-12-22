قیمت محصولات ذوب آهن افزایش نیافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتی با اشاره به کسب افتخارات پی در پی تولیدی در این شرکت، گفت: کارکنان و متخصصین ذوب آهن اصفهان در سال جاری که به فرموده مقام معظم رهبری سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفته ، توانسته اند توانمندی خود را در عرصه های مختلف خصوصاً تولید با کسب رکوردهای موفقیت آمیز نشان دهند.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان اظهارداشت: این شرکت موفق به ثبت رکورد بی سابقه تولید ماهیانه 275 هزار و 500 تن انواع محصولات نوردی از قبیل تیرآهن ، کلاف و میلگرد در سایزهای مختلف مطابق با برنامه تولید شد. وی گفت: کارگاه‌های نورد 300 و 350 این شرکت نیز در آذر ماه به ترتیب موفق به ثبت رکورد تولید72 هزار و 530 تن و 36 هزار تن گردیدند.

براتی در خصوص روند عرضه محصولات تولیدی شرکت به بازار در سال 89 و برنامه آتی این شرکت عنوان کرد : ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات فولاد ساختمانی در سطح خاورمیانه در سالجاری به طور مداوم و برنامه ریزی شده محصولات تولیدی خود را به مقدار دو میلیون و 200 هزار تن انواع محصولات شامل تیر آهن سبک و سنگین ، میلگرد و... را با رعایت تمام استانداردهای مربوطه از طریق بورس کالای ایران روانه بازار کرده و در ماه گذشته نیز با عرضه 256 هزار تن محصول از طریق بورس کالا به نیاز بازار پاسخ داده است.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در ادامه افزود: تولید در این مجتمع با قدرت ادامه داشته و توزیع محصولات شرکت به طور متوازن در کل نقاط کشور در قالب سبدهای کامل و متناسب با نیاز بازار مصرف و به صورت هفتگی انجام خواهد شد.

براتی در خصوص روند اجرای طرحهای توسعه شرکت خبر از راه اندازی 2 پروژه از طرحهای توسعه در آینده ای نزدیک داد و اعلام کرد: سایر پروژه های شرکت نیز با سرعت در حال اجرایی شدن است. وی در خصوص طرح 5 میلیون تن شهید کاظمی نیز بیان داشت : مطالعات اولیه انجام و اسناد مناقصه نیز تهیه شد و آماده برگزاری مناقصه هستیم.