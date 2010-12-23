تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم دسامبر سال 2010 میلادی.
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهراصفهان
* نفت تهران - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* صنعت نفت آبادان - راهآهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پیکان قزوین - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* کیش ایرقم - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن هلال احمر قم
* صنایع گیتی پسند اصفهان - فولاد ماهان، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
- فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ذوب آهن اصفهان - پویای تهران (سالن بسکتبال اصفهان - ساعت 16)
* پتروشیمی بندرامام - راه و ترابری قم (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)
* کاسپین قزوین - هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)
* مهرام تهران - ملی حفاری ایران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)
*دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 19)
- هفتههای اول و دوم رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاههای ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
هفته اول
گروه یک:
* مسکن و شهرسازی - هیئت ووشو کرمان
* رعدآسای البرز - نفت تهران
گروه دوم:
* رنگ فیروزه ای فارس - مقاومت بسیج
* هیئت ووشو گیلان - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه
هفته دوم
گروه یک:
* رعد آسای البرز- دبیری تبریز
* نفت تهران - هیئت ووشو کرمان
گروه دوم:
* هیئت ووشو گیلان - هیئت ووشو تهران
*شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - مقاومت بسیج
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