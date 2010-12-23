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۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم دسامبر سال 2010 میلادی.

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهراصفهان
* نفت تهران - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* صنعت نفت آبادان - راه‌آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پیکان قزوین - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* کیش ایرقم - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن هلال احمر قم
* صنایع گیتی پسند اصفهان - فولاد ماهان، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

- فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ذوب آهن اصفهان - پویای تهران (سالن بسکتبال اصفهان - ساعت 16)
* پتروشیمی بندرامام - راه و ترابری قم (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)
* کاسپین قزوین - هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)
* مهرام تهران - ملی حفاری ایران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)
*دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 19)

- هفته‌های اول و دوم رقابت‌های لیگ برتر ووشو باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:
هفته اول
گروه یک:
* مسکن و شهرسازی - هیئت ووشو کرمان
* رعدآسای البرز - نفت تهران
گروه دوم:
* رنگ فیروزه ای فارس - مقاومت بسیج
* هیئت ووشو گیلان - شهدای تربیت بدنی کرمانشاه
هفته دوم
گروه یک:
* رعد آسای البرز- دبیری تبریز
* نفت تهران - هیئت ووشو کرمان
گروه دوم:
* هیئت ووشو گیلان - هیئت ووشو تهران
*شهدای تربیت بدنی کرمانشاه - مقاومت بسیج

کد مطلب 1215733

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