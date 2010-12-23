تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم دسامبر سال 2010 میلادی.

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهراصفهان

* نفت تهران - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران

* صنعت نفت آبادان - راه‌آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پیکان قزوین - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* کیش ایرقم - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن هلال احمر قم

* صنایع گیتی پسند اصفهان - فولاد ماهان، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

- فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ذوب آهن اصفهان - پویای تهران (سالن بسکتبال اصفهان - ساعت 16)

* پتروشیمی بندرامام - راه و ترابری قم (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)

* کاسپین قزوین - هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* مهرام تهران - ملی حفاری ایران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)

*دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 19)