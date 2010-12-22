تصویب نشدن پیمان ‌استارت ‌میخی بر ‌تابوت روابط روسیه ـ ‌آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آلکسی پوشکف، کارشناس سیاسی و مجری برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون در مصاحبه با روزنامه روسیسکایا گازتا درباره ‌ارزیابی خود ‌از ‌احتمال ‌تصویب ‌قرارداد ‌جدید ‌درباره ‌تسلیحات ‌راهبردی ‌تهاجمی ‌در ‌مجلس ‌سنای ‌ایالات ‌متحده گفت: ‌در ‌روزهای ‌اخیر ‌روزنه ‌امیدی ‌ایجاد ‌شده ‌است ‌که ‌این ‌قرارداد ‌تا ‌پایان ‌سال ‌جاری ‌از ‌تصویب ‌مجلس ‌سنا ‌بگذرد. مقامهای روسیه درباره به هرگونه شکست در این قرارداد هشدار داده اند و این هشدارها نشان می دهد که ‌دیمیتری ‌مدودف ‌و ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌از ‌کیفیت ‌روابط ‌با ‌غرب ‌راضی ‌نیستند .



‌آنها ‌بدین ‌وسیله ‌فهماندند ‌که ‌گفتگو ‌بین ‌روسیه ‌و ‌غرب ‌نباید ‌فقط ‌گفتگوی ‌لفظی ‌باشد. روسیه ‌با ‌ایالات ‌متحده ‌توافقنامه‌‌ ای ‌درباره ‌ترانزیت ‌محموله ‌‌ها ‌به ‌افغانستان ‌امضا ‌کرد، ‌در ‌تشدید ‌تحریم‌‌های ‌ضد ‌ایرانی ‌شرکت ‌کرد ‌و ‌حاضر است احتمال ‌مساعدت ‌بیشتر ‌به ‌ناتو ‌در ‌افغانستان ‌را ‌بررسی ‌کند.



وی افزود : ‌ما ‌حتی ‌از ‌صدور ‌موشک‌های ‌اس-300 ‌به ‌ایران ‌خودداری ‌کردیم ‌و ‌یک ‌میلیارد ‌دلار ‌از ‌دست ‌دادیم. ‌ولی ‌روسیه ‌در ‌عوض ‌چیزی ‌دریافت ‌نکرده ‌است. ‌فقط ‌یک ‌امتیاز ‌از ‌غرب ‌به ‌ما ‌داده شد ‌و آن ‌این ‌است ‌که ‌باراک ‌اوباما ‌اظهار ‌داشت ‌که ‌سامانه‌های ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌که جرج ‌بوش ‌می ‌‌خواست ‌در ‌لهستان ‌و ‌چک ‌مستقر ‌کند، ‌در ‌این ‌کشورها ‌ظاهر ‌نخواهند ‌شد. ‌ولی ‌قرار ‌است ‌انواع ‌دیگر ‌ضد ‌موشکها ‌آنجا ‌مستقر ‌شوند. ‌حدود ‌100 ‌موشک روی ‌ناوهای ‌ضد ‌موشکی ‌در ‌دریاهای ‌بالتیک ‌و ‌سیاه ‌نصب ‌خواهند ‌شد.

وی در ادامه گفت : احساس ‌می ‌شود ‌که آمریکایی ها می خواهند با استفاده از ‌نمایش، ‌توجه دوستانه، ‌لبخندها، ‌و ‌تشویق‌های ‌لفظی ‌پیله دور ما بکشند و دست و پای ما را ببندند و ‌ما ‌با تمام ‌خواسته ‌‌های ‌آمریکا ‌و ‌ناتو ‌موافقت ‌کنیم. ‌ولی ‌در ‌زمینه‌‌هایی ‌که ‌برای ‌روسیه ‌مهم ‌است، ‌همه ‌چیز ‌مبهم ‌است. ‌مجلس ‌سنای ‌ایالات ‌متحده ‌تا ‌کنون ‌چند ‌بار ‌تصویب ‌قرارداد ‌استارت ‌را ‌به ‌تعویق ‌انداخته ‌است. ‌دولت ‌اوباما ‌هنوز ‌شانس ‌دارد ‌در ‌آخرین ‌هفته ‌قبل ‌از ‌سال ‌نو ‌این ‌سند ‌را ‌از ‌تصویب ‌مجلس ‌سنا ‌بگذراند. ‌اگر ‌استارت ‌تصویب ‌نشود ‌میخ ‌بزرگی ‌به سر ‌تابوتی ‌کوبیده ‌خواهد ‌شد ‌که ‌نوسازی ‌روابط ‌با ‌آمریکا ‌می تواند با ‌آن ‌زیر ‌خاک برود.

وی درباره روند نوسازی روابط بین روسیه و آمریکا و میزان پیشرفت آن می گوید: ‌نتایج ‌در ‌مجموع ‌مثبتی ‌وجود ‌دارد ‌ولی ‌بیشتر ‌به ‌لحن ‌و ‌سبک ‌این ‌روابط ‌ختم ‌می‌شود. ‌چگونگی ‌معاشرت ‌طرفین ‌تغییر ‌کرده ‌است. ‌در ‌حالی ‌که ‌طرفین ‌در ‌گذشته ‌معمولاً ‌به ‌تبادل ‌اتهامات ‌دست ‌می‌‌ زدند. ‌اکنون ‌سعی ‌می ‌‌کنند ‌از ‌اتهامات ‌متقابل ‌خودداری ‌کنند. ‌به ‌علاوه، ‌ایالات ‌متحده ‌از ‌تدریس ‌دموکراسی ‌به ‌روسیه ‌دست ‌کشیده ‌است. ما ‌سعی ‌می ‌‌کنیم ‌وجوه ‌اشتراک ‌پیدا ‌کنیم. ‌توافقات ‌درباره ‌افغانستان ‌و ‌ایران ‌از ‌جمله ‌این ‌وجوه ‌اشتراک است. ‌وقتی ‌که ‌اوباما ‌اعلام ‌کرد ‌که ‌عناصر ‌سامانه ‌ضد ‌موشکی ‌در ‌لهستان ‌و ‌چک ‌مستقر ‌نخواهند ‌شد، ‌این ‌امر ‌به ‌عنوان ‌گام ‌مشخص ‌آمریکا ‌به ‌نفع ‌روسیه ‌تلقی ‌شد. ‌ولی ‌ما ‌به زودی ‌فهمیدیم ‌که ‌موضوع ‌به ‌این ‌سادگی ‌نیست ‌و ‌اینکه ‌ایالات ‌متحده ‌مایل ‌است ‌همان ‌برنامه‌‌ها ‌را ‌به ‌صورت ‌متفاوتی ‌اجرا ‌کند. ‌در ‌نتیجه، ‌آن ‌تصمیم ‌باراک ‌اوباما ‌بخش ‌قابل ‌توجه ‌ارزش ‌خود ‌را ‌از ‌دست ‌داد. ‌بعد ‌از ‌آن ‌ایالات ‌متحده ‌و ‌ناتو ‌وعده ‌دادند ‌که همراه ‌با ‌ما یک ‌سامانه ‌مشترک ‌ضد ‌موشکی ‌ایجاد ‌کنند. ‌ولی ‌این ‌اندیشه ‌هم ‌تحقق ‌عملی ‌نیافته ‌است. ‌سامانه ‌ضد ‌موشکی ‌آمریکایی ‌از ‌برنامه ‌مشخص ‌استقرار جغرافیایی ‌برخوردار ‌است ‌در ‌حالی ‌که ‌سامانه ‌مشترک (با روسیه) ‌چیزی ‌جز ‌سراب ‌نیست.



آلکسی پوشکف به انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا و پیروزی جمهوریخواهان در آن اشاره می کند و می گوید: ‌تقویت ‌جمهور‌خواهان ‌در ‌کنگره عاملی در تیره تر شدن روابط بین روسیه و آمریکا است، زیرا که ‌جمهوریخواهان ‌در ‌مجموع ‌بر ‌این ‌اعتقاد ‌هستند ‌که ‌روند ‌بازسازی ‌روابط ‌خط ‌درستی ‌نیست ‌و ‌اینکه ‌باید ‌با ‌روس‌‌ها ‌شدیدتر ‌برخورد ‌کرد.

پوشکف همچنین انتشار مطالب ‌در سایت ‌ویکی ‌لیکز و تاثیر آن بر ‌گفتگوی ‌مسکو ‌– ‌واشنگتن را مننفی ارزیابی می کند و می گوید:چند ‌نکته ‌می ‌‌تواند ‌نقش ‌منفی ‌بازی ‌کند. ‌منظورم ‌افشای ‌برنامه‌‌های ‌ناتو ‌در ‌زمینه ‌دفاع ‌از ‌لهستان ‌و ‌کشورهای ‌بالتیک ‌در ‌برابر ‌تجاوز ‌روسی ‌و ‌اظهارات ‌غیر ‌اخلاقی ‌در‌باره ‌دیمیتری ‌مدودف ‌و ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌است. ‌کسی ‌دوست ‌ندارد ‌کشف ‌کند ‌که ‌شرکای ‌بالقوه ‌او ‌در ‌مکاتبات ‌کاری ‌درباره ‌او ‌نظر منفی ‌ابراز ‌می ‌‌کنند چون ‌شما ‌در ‌جریان ‌مذاکرات ‌این ‌واقعیت ‌را ‌در ‌نظر ‌خواهید ‌داشت.



این کارشناس روس ‌احتمال بروز ‌جنگ ‌بین ‌دو ‌کره ‌شمالی ‌و ‌جنوبی را ‌ضعیف می داند و می گوید: رژیم ‌حاکم ‌بر ‌پیونگ ‌یانگ ‌هرچه ‌باشد، ‌حتماً ‌می‌‌فهمد ‌که ‌کره ‌جنوبی ‌با ‌پشتیبانی ‌نظامی ‌ایالات ‌متحده ‌قوی ‌تر است. ‌آمریکایی‌ها ‌این ‌جنگ ‌را ‌لازم ‌ندارند ‌زیرا ‌گرفتار ‌افغانستان ‌و ‌عراق ‌هستند. ‌اگر ‌رژیم ‌دیکتاتوری ‌کره ‌شمالی ‌سرنگون ‌شود، ‌باید ‌درباره ‌تکلیف ‌20 ‌میلیون ‌شهروند ‌کره ‌شمالی ‌و ‌راه‌‌های ‌سیر ‌کردن ‌این ‌کشور ‌فقیر ‌فکر کنند. ‌در ‌مرحله ‌بحران ‌اقتصادی ‌کسی ‌دوست ‌ندارد ‌در ‌این ‌مورد ‌فکر ‌کند.