ساخت 310 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی تشکیل شد، اظهار داشت: در این راستا طی هفته گذشته 10 کیلومتر بزرگراه در محور ارومیه به میاندوآب افتتاح و 75 کیلومتر دیگر نیز تا پایان سالجاری افتتاح می‌ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 122 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی وجود دارد، ‌افزود: با وجود این میزان بزرگراه در استان، رتبه 21 کشور را از نظر دارا بودن بزرگراه‌ها به خود اختصاص داده‌ ایم.

این مقام مسئول طول راههای اصلی استان را 843 کیلومتر عنوان و خاطرنشان کرد: طول راههای فرعی و روستایی استان آذربایجان غربی به ترتیب دو هزار و 73 کیلومتر و هفت هزار و 500 کیلومتر است.

آذربایجان غربی آزاد راه ندارد

رحمان زاده با بیان اینکه در استان آذربایجان غربی آزاد راه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 996 کیلومتر راه مرزی در استان احداث شده است به طوری ‌که این رقم شامل راههای منتهی به نوار مرزی نیز می ‌شود.

مدیرکل راه و ترابری در ادامه به مهمترین پروژه‌ های راهسازی استان اشاره کرد و گفت: کمربندی شرق، آزادراه ارومیه به تبریز، آزاد راه بازرگان به سه راهی ایواغلی از مهمترین پروژه‌ها هستند که برای عملیاتی شدن آنها در استان تلاش‌های زیادی توسط این اداره کل انجام می ‌شود.

رحمان زاده اظهار داشت: بزرگراه بوکان به سردشت، بزگراه ارومیه به میاندوآب و آزاد راه مهاباد به سردشت نیز در دست اقدام هستند و سرعت عملیات در این پروژه‌ها مطلوب ارزیابی می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار و 500 کیلومتر راه روستایی دراستان وجود دارد، ‌افزود: از این میزان، دو هزار و 100 کیلومتر آسفالت و مابقی آسفالت نیست.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی اضافه کرد: تا پایان سال جاری نیز یک هزار و 550 کیلومتر راه روستایی باید آسفالت شوند.