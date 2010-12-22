20 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی مشاغل خانگی با بیان اینکه اشتغال تاثیر زیادی در بخشهای مختلف زندگی و ابعاد اجتماعی دارد افزود: از آنجائی که در سالهای گذشته رویکرد دولت حرکت به سمت کوچک شدن بدنه دولت و سپردن امور به خود مردم است.

وی با بیان اینکه ایجاد هر فرصت شغلی از سوی دولت هزینه های زیادی برای کشور دارد که چندان هم این امر نمی تواند در کاهش نرخ بیکاری موثر باشد ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت هرم سنی و جمعیتی کشور در دهه های گذشته به گونه ای بوده که هم اکنون موج گسترده جمعیت خواهان کار را در کشور شاهد هستیم، باید اقدامات اساسی از سوی دولت در این زمینه صورت گیرد تا خیل عظیم جوانان بتوانند در توسعه کشور تاثیر گذار باشند.

کریمی توسعه زندگی شهری، مهاجرت افراد از روستاها به شهرها و افزایش میزان افراد جویای کار، افزایش تکنولوژی و افزایش زنان فارغ التحصیل دانشگاهی و خواهان کار شدن آنها را از جمله عوامل تاثیر گذار در گسترش بیکاری در جامعه دانست و افزود: تجارب برخی کشورهای دنیا از جمله چین در این زمینه نشان می دهد که امروز بزرگ ترین شبکه های تولیدی در چین و در دور افتاده ترین مناطق این کشور با یک شبکه گسترده ساخت، مونتاژ، بسته بندی و یک شبکه پشتیبان به یک کشور قوی در ایجاد اشتغال برای همه و به تبع آن توسعه صادرات وجود دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با بیان اینکه در این سالها اقدامات خوبی برای توسعه مشاغل خانگی در کشور انجام شده است، بیان کرد: با توجه به شرایط موجود و صرفه اقتصادی مشاغل خانگی، باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد و امسال با توجه به تسهیلات خوبی که به استان برای حمایت از گونه مشاغل اختصاص داده شده است، استان سهم خوبی اخذ کرده که می تواند پشتوانه ای برای توسعه باشد.

کریمی خواستار ایجاد خوشه های فعالیتی و مدیریت این شبکه در راستای توسعه مشاغل خانگی شد و گفت: آنچه در این زمینه مهم است، مجموعه پشتیبان است که می تواند تامین سرمایه، تقسیم کار و ایجاد تخصص کند البته با توزیع مناسب کار و جمع آوری و مدیریت برای فروش و بازاریابی و سپس مدیریت فعل و انفعالات مالی تا این گونه طرح ها در کشور به سرانجام برسد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان گفت: هم اکنون بستر کار در این زمینه در کشور و استان مهیاست و قدم های خوبی در ایجاد اشتغال برای خیل انبوه جوانان جویای کار با تاکید بر اشتغال بانوانی که برای کار در بیرون از منزل محدودیت دارند، برداشته شده است تا این افراد بتوانند نیاز شغلی خود را برطرف کنند.

کریمی افزود: با جهاد دانشگاهی استان، قرارداد تدوین سند توسعه اشتغال استان منعقد شده است در این سند که به صورت کلی تهیه خواهد شد، بحث اشتغال خانگی مدنظر قرار خواهد گرفت و با اقدامات علمی که بر آن صورت خواهد گرفت، سعی می شود تا سند علمی اشتغال نیز در آن لحاظ شود.