سه درصد مازنی ها یارانه خود را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها افزود: دولت برای این افراد بالغ بر 6 میلیارد تومان یارانه واریز کرده است.
وی خاطر نشان کرد: در مرحله نخست واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار، دولت بالغ بر 200 میلیارد تومان یارانه به حساب بانک ها پرداخت کرده است.
معاون برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: 20 هزار و 452 شهروند مازنی جدید در سایت هدفمندی یارانه ها نام نویسی کردند.
وی یادآور شد: تاکنون 795 هزار خانوار مازنی در سامانه وزارت رفاه ثبت نام کردند.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
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