سه درصد مازنی ها یارانه خود را دریافت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: از آغاز واریز مرحله نخست یارانه به حساب سرپرستان خانوار، تاکنون سه درصد مازنی ها، اقدام به دریافت یارانه های نقدی خود کردند.