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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

سه درصد مازنی ها یارانه خود را دریافت کردند

سه درصد مازنی ها یارانه خود را دریافت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: از آغاز واریز مرحله نخست یارانه به حساب سرپرستان خانوار، تاکنون سه درصد مازنی ها، اقدام به دریافت یارانه های نقدی خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها افزود: دولت برای این افراد بالغ بر 6 میلیارد تومان یارانه واریز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله نخست واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار، دولت بالغ بر 200 میلیارد تومان یارانه به حساب بانک ها پرداخت کرده است.
 
معاون برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: 20 هزار و 452 شهروند مازنی جدید در سایت هدفمندی یارانه ها نام نویسی کردند.
 
وی یادآور شد: تاکنون 795 هزار خانوار مازنی در سامانه وزارت رفاه ثبت نام کردند.
 
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1215738

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