تغییر تعرفه گاز در مناطق سردسیری فارس پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عبدالله حسینی به دیدار اخیر خود با وزیر نفت و انجام توافقات اولیه با وی در جهت اصلاح تعرفه گاز شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات و خرم بید اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستانهای مذکور از سردترین نقاط استان فارس هستند که تعرفه پرداخت بهای سوخت گاز این شهرستانها مطابق با مناطق گرمسیری استان است.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تعرفه گاز این مناطق متناسب با تعرفه مناطق سردسیری لحاظ شود.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: تغییر تعرفه گاز شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات و خرمبید از خواسته های به حق مردم این شهرستانها بوده و این موضوع را با جدیت و تلاش مضاعف تا حصول نتیجه مطلوب را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: مدیریت ارشد استان اهتمام دارد با توجه به رویکرد دولت عدالت محور در تمامی عرصه ها به صورت عادلانه به مردم خدمت کند.

حسینی بیان کرد: در این راستا دستور لازم جهت ارائه اطلاعات و آمار دقیق و مستند از وضعیت آب و هوای شمال استان طی چند دهه اخیر به اداره کل هواشناسی فارس صادر شده است.