فراخوان بخش انیمیشن جشنواره هنری "ایران 1404" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندان میتوانند در زمینه انیمیشن که از بخشهای مختلف این جشنواره محسوب میشود آثار خود را با موضوع "ایران 1404" به این جشنواره ارائه دهند. تکنیک در بخش انیمیشن، آزاد اعلام شده است و زمان هر اثر باید حداقل ده دقیقه باشد.
از دیگر شرایط آثار در بخش انیمیشن مشخص بودن سال تولید هر اثر است که شرط دیگر آن، شرکت نکردن آن اثر در جشنوارههای دیگر است.وجود خلاقیت و نوآوری در داستان و تکنیک و همخوانی و هماهنگی بین اثر و موضوع جشنواره از شرایط دیگری است که حتما باید رعایت شود.
در بخش انیمیشن سه برگزیده انتخاب خواهند شد که جایزه نفر اول دویست میلیون ریال اعلام شده است. میزان این جایزه برای نفر دوم صد و پنجاه میلیون و برای نفر سوم صد میلیون ریال است.
تبیین و تفسیر اهداف ذکرشده در سند چشمانداز در قالب آثار مختلف هنری، تعمیق و ایجاد خودباوری در هرچه بهتر و با کیفیت تحقق سند چشم انداز، ایجاد انگیزه و افزایش انرژی و روح همکاری و همیاری در تحقق سند چشمانداز 20 ساله و ایجاد زمینه مناسب همدلی میان اقشار مختلف کشور به جهت دمیدن انرژی و نشاط در جامعه چهار محور این جشنوارهاند.
حوزه هنری این برنامه را برگزار میکند و سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران مراکزی هستند که در برگزاری این جشنواره مشارکت دارند.
مقررات عمومی جشنواره هنری "ایران 1404" به شرح زیر است:
- شرکت برای عموم هنرمندان و علاقمندان آزاد است و جشنواره محدودیت سنی ندارد.
دبیرخانه این جشنواره به نشانی تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، حوزه هنری ، طبقه دوم است و هنرمندان میتوانند برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره 88898034-021 تماس گرفته یا به سایت اینترنتی جشنواره به نشانی WWW.iranart 1404.ir مراجعه کنند
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